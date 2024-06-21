Минувшей ночью над российскими регионами ПВО сбила 114 украинских беспилотников

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Минувшей ночью системы российской противовоздушной обороны сбили 114 украинских беспилотников на территории РФ. При этом 70 из них в Крыму, а 43 в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что 70 вражеских беспилотников было уничтожено или перехвачено в Крыму и над акваторией Черного моря. Ещё 43 дрона ВСУ ликвидировали в Краснодарском крае и один – в Волгоградской области.
При этом морская авиация ЧФ РФ в северо-западной части Черного моря уничтожила шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.
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Элина Позднякова