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Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ. Об этом заявили ТАСС в оперативных службах.
В Морспасслужбе проинформировали, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия судна не нарушена. Утечки в море нет, добавили в ведомстве.
Уточняется, что экипаж в безопасности.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.
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Уточняется, что экипаж в безопасности.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.
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Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» рассказал о крушении в Керчи
Екатерина Коршунова