Еще одна многоэтажка под Орлом подверглась атаке украинского беспилотника

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Еще одна многоэтажка в деревне Жилина Орловской области подверглась атаке украинского дрона, передает Mash.
По словам очевидцев, дрон влетел в квартиру на 16 этаже.
Инцидент произошел, когда во дворе многоэтажного жилого дома собрались жители, пытавшиеся перебраться в безопасное место.
Первый дрон попал в высотный дом примерно за 40 минут до второго.
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Инцидент произошел, когда во дворе многоэтажного жилого дома собрались жители, пытавшиеся перебраться в безопасное место.
Первый дрон попал в высотный дом примерно за 40 минут до второго.
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Александр Климов