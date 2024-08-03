В российском регионе сообщили об опасности атаки беспилотников

Фото: iStock/NiseriN
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По словам губернатора, система противовоздушной обороны (ПВО) приведена в состояние боевой готовности.
Ранее сообщалось об опасности атаки БПЛА в Курской области.
До этого Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью ликвидировали украинский дрон.
Читайте также:
В российском городе объявили о баллистической угрозе
В Крыму и Севастополе сообщили о ракетной опасности
В Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму во время обстрела ВСУ
«Прошу сохранять спокойствие», – призвал он.
Ранее сообщалось об опасности атаки БПЛА в Курской области.
До этого Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью ликвидировали украинский дрон.
Читайте также:
В российском городе объявили о баллистической угрозе
В Крыму и Севастополе сообщили о ракетной опасности
В Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму во время обстрела ВСУ
Александр Климов