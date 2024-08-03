Появились детали атаки БПЛА на жилую многоэтажку под Орлом

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По предварительным данным, многоэтажный жилой дом в одном из деревень Орловской области подвергся атаке беспилотника, в результате чего пострадали несколько человек, сообщил Telegram-канал Shot.
Количество пострадавших на данный момент неизвестно. По словам местных жителей, в результате взрыва вылетели окна нескольких квартир на третьем этаже. На место происшествия срочно прибыли сотрудники экстренных служб.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 3 августа.
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Александр Климов