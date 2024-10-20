Еще одно тело нашли после взрыва в доме в Кирсанове

Видео: МЧС России
Спасатели обнаружили еще одно тело во время разбора завалов после взрыва газа в Кирсанове, Тамбовской области. Это уже пятая жертва. Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
Взрыв, случившийся 19 октября в 4:55 утра на четвертом этаже многоквартирного дома, привел к разрушениям. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров приказал ввести режим ЧС. Все жители дома в Кирсанове теперь находятся в пунктах временного размещения.
Тамбовская прокуратура уже начала проверку по факту взрыва бытового газа. Кроме того, возбуждено уголовное дело. Ликвидация последствий обрушения продолжается.
Спасатели нашли тело пятой жертвы при разборе завалов на месте взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.
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Тамбовская прокуратура уже начала проверку по факту взрыва бытового газа. Кроме того, возбуждено уголовное дело. Ликвидация последствий обрушения продолжается.
Спасатели нашли тело пятой жертвы при разборе завалов на месте взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.
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Лия Мурадьян