Взрыв бытового газа в доме в Тамбовской области привёл к гибели двух человек

Фото: iStock/dzika_mrowka
В городе Кирсанов Тамбовской области произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Максим Егоров.
По словам губернатора, за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Пять человек от госпитализации отказались, добавил Егоров.
Взрыв произошел в 4:55 мск на четвертом этаже дома. В 5:41 мск пожар удалось локализовать. Всех жильцов эвакуировали из здания.
На месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли в сгоревшем автомобиле в Подмосковье
Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор
«Беспробудно пили»: чем на самом деле отравились дети под Красноярском, как живут их родители и что шокировало врачей
Взрыв произошел в 4:55 мск на четвертом этаже дома. В 5:41 мск пожар удалось локализовать. Всех жильцов эвакуировали из здания.
На месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли в сгоревшем автомобиле в Подмосковье
Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор
«Беспробудно пили»: чем на самом деле отравились дети под Красноярском, как живут их родители и что шокировало врачей
Екатерина Коршунова