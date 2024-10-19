Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Взрыв бытового газа в доме в Тамбовской области привёл к гибели двух человек

Взрыв бытового газа в доме в Тамбовской области привёл к гибели двух человек

19 октября 2024, 07:39
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Кирсанов Тамбовской области произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Максим Егоров.
По словам губернатора, за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Пять человек от госпитализации отказались, добавил Егоров.

Взрыв произошел в 4:55 мск на четвертом этаже дома. В 5:41 мск пожар удалось локализовать. Всех жильцов эвакуировали из здания.



На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли в сгоревшем автомобиле в Подмосковье

Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор

«Беспробудно пили»: чем на самом деле отравились дети под Красноярском, как живут их родители и что шокировало врачей
#пожар
#взрыв
#человек
#сотрудники
#дома
Посольство на Кубе опубликовало предупреждение для россиян
Посольство на Кубе призвало россиян к сохранению спокойствия на фоне блэкаута
19 октября 2024, 06:06

Фото: iStock/Felipe_Barroso

Посольство России на Кубе в своем Telegram-канале призвало российских граждан сохранять спокойствие в условиях нынешнего энергетического кризиса на Кубе.
«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент неизвестны», – говорится в публикации.

Дипломатическая миссия в Гаване призвала россиян на Кубе сохранять спокойствие во время блэкаута, следовать указаниям местных властей и, по возможности, заряжать мобильные телефоны и экономно расходовать аккумуляторы. Она также предупредила о перебоях в работе мобильной связи и Интернета.

Ранее на Кубе произошел непредвиденный сбой на теплоэлектростанции (ТЭС) в Матансасе, в результате чего было отключено электричество. По данным Reuters, без электричества остались 10 миллионов человек.

Читайте также:

Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции

Россия запросила импорт электричества у Азербайджана и Грузии на случай аварий

По всему Ливану полностью отключилось электричество из-за нехватки топлива
#россия
#тэц
#куба
#посольство
#интернет
#электричество
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над российским регионом сбили еще один БПЛА
МО РФ: над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
19 октября 2024, 01:05

Фото: iStock/vadimrysev

Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.
Отмечается, в 22:35 по московскому времени атака беспилотника на территорию России закончилась неудачей.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – заявили в ведомстве.

Как отметил губернатор области Александр Богомаз, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, по данным Минобороны, в 21:30 над Брянской областью также был сбит беспилотник.

Читайте также:

В ВСУ сообщили об использовании ВС РФ дронов на оптоволоконном кабеле

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

На пляже в Анапе, предположительно, нашли обломки беспилотника
#александр богомаз
#брянская область
#минобороны рф
#бпла
#беспилотник
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвиняемую в смерти младенца няню отправили в СИЗО на два месяца в Петербурге
18 октября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвиняемая в смерти младенца няня отправится в СИЗО на два месяца, сообщили в ГСУ СК по Северной столице.
«Сегодня по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемой по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.
Таким образом фигурантка проведет в изоляторе до 16 декабря. Следователи считают, что девушка была неосторожной, когда купала малыша и уронила его. Ребенка госпитализировали после удара головой об ванну, однако спасти его не удалось. Младенец получил переломы костей черепа, а также тупую травму головы.

Читайте также:

Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции

Ангар строящегося завода по производству картошки фри горит под Калининградом

В Мордовии люди заболели ботулизмом из-за вяленной рыбы
#мир
#россия
#санкт-петербург
#смерть
#дети
#суд
#криминал
#уголовное дело
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции
18 октября 2024, 21:32

Фото: iStock/Felipe_Barroso

Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции Антонио Гутьераса в Матансасе. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности Кубы в соцсети Х. Отмечается, что профильные службы уже работают над восстановлением энергосистемы.
«После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18.00 мск — прим. ред.) произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над его восстановлением», — указано в заявлении.
На ситуацию также отреагировал президенты Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. На своей странице в соцсетях он написал, что руководство страны считает своей главной задачей решение энергетической проблемы.

Ранее сообщалось, что Россия запросила у Азербайджана и Грузии возможный импорт электричества в общем объеме 600 МВт на случай аварий. Об этом заявляла член правления «Интер РАО» Александра Панина в кулуарах Всероссийской тарифной конференции. По ее словам, пока что ответа от соседних государств компания не получила.

Читайте также:

Россия запросила импорт электричества у Азербайджана и Грузии на случай аварий

По всему Ливану полностью отключилось электричество из-за нехватки топлива

«Погас весь Владивосток»: Жители Приморья сообщают о массовом отключении света
#электричество
#тэц
#страны
#жители
#отключение
#импорт
#куба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В небе над Москвой заметили загадочный объект
Aviaincident: российские пилоты заметили похожий на НЛО объект в небе над Москвой
18 октября 2024, 21:16

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Российские пилоты гражданского самолета заметили в небе над Москвой неопознанный летающий объект (НЛО), похожий на купол. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident, специализирующийся на новостях в сфере авиации. Отмечается, что объект находился ниже направления полета самолета и не помешал его движению.
По информации издания, все произошло 17 октября, когда Airbus A320 вылетел из московского Шереметьево в Минск. Набрав высоту около 8000 метров, пилоты обратили внимание на загадочный объект.
«На высоте 8000 футов доклад экипажа о наблюдении небольшого объекта ниже высоты полета ВС, похожего на купол или крыло с желто-красными полосами впереди», — говорится в сообщении.
Ранее в этом году украинские военные сообщали, что «зафиксировали НЛО», их слова передавало Daily Mail. Отмечалось, что объект засекли над зоной боевых действий.
«Абсолютно бесшумный НЛО в форме диска был зафиксирован на камеру украинскими военными», — сообщается в публикации издания.
Читайте также:

Украинские военные заметили НЛО над зоной боевых действий

Топ-7 аномальных зон Подмосковья: Усадьба «Пиковой дамы», Смердячье озеро, урочище Шушмор

НЛО и спонтанные телепортации. Топ‑5 аномальных мест Москвы и Подмосковья
#шереметьево
#военные
#нло
#пилоты
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ангар строящегося завода по производству картошки фри горит под Калининградом
18 октября 2024, 20:17

Фото: istockphoto/Distortion Media

Ангар строящегося предприятия по производству картошки фри горит в Калининградской области, информирует МЧС России. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, уточнили в областном УМВД.
«Горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри в г. Черняховске. По предварительной информации, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров», — пояснили спасатели.
По данным МЧС, информация о пожаре вблизи населенного пункта Загородное поступила примерно в 17:00 по местному времени. Территорию оцепили. На месте работают полицейские. Причины случившегося устанавливаются.

В администрации города добавили, что жертвы и пострадавшие отсутствуют. Ликвидацией возгорания занимаются 44 огнеборца и свыше десяти единиц техники.

Читайте также:

Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли в сгоревшем автомобиле в Подмосковье

В Мордовии люди заболели ботулизмом из-за вяленной рыбы

Два вагона сошли с рельсов в Сергиевом Посаде
#мир
#россия
#калининград
#пожар
#мчс
#новости
#картофель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стамбульские врачи убили 21 младенца
Hrriyet: Участники преступной группировки в Стамбуле обвиняются в смерти 21 младенца
18 октября 2024, 18:09

Фото: iStock/ Pawel Kacperek

Прокуратура Стамбула завела дело против группы врачей, участвовавших в преступной схеме. В результате действий обвиняемых погиб 21 младенец.
Подозреваемые в убийстве направляли новорожденных не в государственные, а в частные клиники с ними они были в сговоре. Дети были способом получения незаконной прибыли. Сообщает турецкая газета Hürriyet.

Из-за халатного обращения медицинского персонала дети инфицировались и умирали. В клиниках не было достаточного количества квалифицированных врачей, в помещениях царила антисанитария.

Нескольким десяткам человек выдвинули обвинения. В том числе лидеру группировки — педиатру Фырату Сары.

Родителей погибших детей убеждали на перевод в клиники, находившиеся в сговоре с врачами-преступниками. Стоимость лечения в этих медицинских организациях была значительно завышена.

Прокуратура настаивает на том, чтобы обвиняемых лишили свободы сроком от 10 до 589 лет за мошенничество, непредумышленное убийство, подделку документов и организацию преступного сообщества. Всего насчитывается девятнадцать клиник, где находились больные младенцы.

Читайте также:

Няня из Узбекистана и следы побоев: что стало реальной причиной смерти младенца из Санкт-Петербурга, подробности

«Маленькая дрянь»: вдова «заказала» 8-летнюю дочь любовницы мужа, чтобы не лишиться наследства, подробности

Врачи спасти младенца от внезапной смерти
#убийство
#дети
#прокуратура
#мошенничество
#обращения
#больные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли в сгоревшем автомобиле в Подмосковье
18 октября 2024, 17:10

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» Виталия Карсаева обнаружили в сгоревшем автомобиле в подмосковном Королеве. Об этом пишет Shot.
По данным издания, останки 51-летнего Карасева обнаружили вечером 17 октября в его джипе. Рядом лежали несколько пистолетов. Мужчина 1,5 месяца жил в своем автомобиле после того, как поругался со своей бывшей женой на фоне развода. Женщина выгнала его из квартиры, а идти ему было некуда.

Родственники рассказали, что в последние месяцы у Карасева накопились долги, и судебные приставы арестовали его имущество. Тогда повар стал злоупотреблять алкоголем. Точную причину смерти покажет экспертиза.

Виталий Карсаев работал в «Кофемании» шеф-поваром.

Читайте также:

Обгладывали ноги: подробности нападения львов на сотрудницу парка «Тайган» в Крыму и судьба хищников-людоедов

В Петербурге няня случайно убила полугодовалого младенца, дав ему обезболивающее

Экс-солист популярной группы One Direction Лиам Пейн погиб, выпав из окна
#квартиры
#имущество
#женщина
#долги
#приставы
#мужчина
#повар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мордовии люди заболели ботулизмом из-за вяленной рыбы
18 октября 2024, 16:53

Фото: iStock/airdone

В Мордовии несколько человек заразились ботулизмом после употребления вяленной рыбы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, двоих человек с симптомами ботулизма госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.

Источником заражения стала вяленая рыба. Специалисты взяли ситуацию под контроль и полагают, что заразившихся может быть гораздо больше.

Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма. Вспышка заболеваний была зафиксирована в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.

Читайте также:

«В грибах, ягодах и соках»: Врач сообщил, где обитает токсин ботулизма и как его избежать

В географию распространения ботулизма в России добавились три региона

Ботулизм выявлен в еще одном российском городе
#рыба
#врач
#контроль
#человек
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате