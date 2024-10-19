Пожар в Тюмени (Видео: МЧС России)
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Отмечается, что двухэтажное здание загорелось на Коммунистической улице. Специалисты МЧС эвакуировали 77 человек, 6 из них доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.
В результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что возгорание потушили на 25 квадратных метрах, в ликвидации пожара участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ангар строящегося предприятия по производству картошки фри загорелся в Калининградской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что возгорание потушили на 25 квадратных метрах, в ликвидации пожара участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ангар строящегося предприятия по производству картошки фри загорелся в Калининградской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова