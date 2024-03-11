Еще одного участника «голой вечеринки» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

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Мировой судья в Москве оштрафовал ещё одного участника «голой» вечеринки блогера Вячеслава Большакова за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом информирует РИА Новости.
Большакова признали виновным по ч. 3 статьи 6.21 КоАП РФ(пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).
Ранее за участие в скандальном мероприятии наказали рэпера Vacío, который заплатил 200 тысяч штрафа за пропаганду ЛГБТ*. Суммарно он был арестован за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на 25 суток. Саму Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Гостями «голой вечеринки», состоявшейся 21 декабря, были знаменитости, среди которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Асти, Глюкоза, журналистка Ксения Собчак и другие.
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Алина Юрчак