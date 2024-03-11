Появились подробности в деле об обнаружении гранат в московской квартире

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Осколочные гранаты и боеприпасы, обнаруженные в воскресенье в одной из московских квартир, могли принадлежать умершему около года назад сотруднику столичных правоохранительных органов. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия». По предварительным данным, коробку с оружием обнаружила родственница покойного, приехавшая к нему забрать вещи.
Напомним, что жители московской пятиэтажки на улице Герасима Курина сообщили об обнаружении в коридоре коробки, в которой находились боевая граната, ВОГ (осколочный боеприпас для гранатомёта), восемь сигнальных патронов, а также десятки патронов разных калибров.
По данным Telegram-канала SHOT, боеприпасы обследовала прибывшая на место инженерно-сапëрная группа, специалисты пришли к выводу, что в ящике находятся не муляжи, а настоящие снаряды. После этого опасную находку увезли, сняв оцепление с квартиры и пустив обратно в свои квартиры эвакуированных жителей близлежащих домов.
Ранее сообщалось, что нелегальный склад оружия и боеприпасов обнаружили полицейские в квартире 55-летнего жителя подмосковного Жуковского. Оперативники в ходе обыска изъяли пистолеты, револьверы и пистолеты-пулемёты всего семь предметов, а также пять гладкоствольных ружей, одно из которых – со следами переделки, банки с порохом и 280 патронов разного калибра, причем, как показала экспертиза, часть из них уже была пригодна для стрельбы.
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По данным Telegram-канала SHOT, боеприпасы обследовала прибывшая на место инженерно-сапëрная группа, специалисты пришли к выводу, что в ящике находятся не муляжи, а настоящие снаряды. После этого опасную находку увезли, сняв оцепление с квартиры и пустив обратно в свои квартиры эвакуированных жителей близлежащих домов.
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Артем Путинцев