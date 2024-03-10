В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров

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Толпа молодых людей атаковала двух трансгендеров на центральной площади Аристотеля в Салониках, пишет сайт iefimerida.gr.
В результате инцидента были задержаны 21 человек. Местные политики потребовали наказания для нападавших.
Согласно сообщению, нападение произошло 9 марта вечером. Первоначально два небинарных человека подверглись вербальной агрессии, а затем стали жертвами физической атаки со стороны группы молодых людей. Один из агрессоров подошел к одному из них и плюнул в лицо, после чего началась беспорядочная схватка.
Трансгендеры укрылись в ресторане, пока не прибыла полиция, которая арестовала 21 человека, включая 11 несовершеннолетних. Среди задержанных было 12 иностранцев и 9 граждан Греции. Лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Стефанос Касселакис осудил происшествие, назвав его проявлением фашизма, расизма и общественного упадка.
Представитель правительства Греции Павлос Маринакис заверил, что виновные будут привлечены к ответственности перед судом. Один из пострадавших разместил заявление в социальных сетях, призвав найти всех причастных и строго наказать их.
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Согласно сообщению, нападение произошло 9 марта вечером. Первоначально два небинарных человека подверглись вербальной агрессии, а затем стали жертвами физической атаки со стороны группы молодых людей. Один из агрессоров подошел к одному из них и плюнул в лицо, после чего началась беспорядочная схватка.
Представитель правительства Греции Павлос Маринакис заверил, что виновные будут привлечены к ответственности перед судом. Один из пострадавших разместил заявление в социальных сетях, призвав найти всех причастных и строго наказать их.
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Артем Кузьмин