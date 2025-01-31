«Это ее сломало»: молодая учительница ​погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием

Фото: iStock/sakhorn38
Учительница Джорджа Уотт скончалась вскоре после «глубоко травмирующего» задержания полицией. Служители порядка раздели девушку и оставили ее в камере голой, заставив отбывать в таком виде «наказание» до того, как выпустили на свободу. Об этом пишет Daily Mail 30 января 2025 года.
Изначально 27-летняя Уотт была арестована по подозрению в нападении на сотрудника экстренной службы — девушка немного перебрала с буйным и «свободным» поведением, выпивая в выходной вечер.
Мать Джорджи рассказала, что инцидент с арестом стал для дочери настоящим ударом. Уотт боялась, что факт задержания разрушит ее мечту стать учителем, ради которой она училась шесть лет.
После ареста с издевательством психическое состояние девушки резко ухудшилось. Она начала посещать сомнительные места и «самолечиться» сильнодействующими препаратами. Близкие считают, что она пыталась стереть негативный опыт голого «заключения».
Уотт также страдала эмоционально неустойчивым расстройством личности. Следствие считает, что это могло усилить впечатления от случившегося.
Девушка была найдена мертвой 1 сентября в квартире одного из своих друзей, который часто позволял ей заночевать после особо буйных ночей. Причиной смерти стала интоксикация сильнодействующими лекарствами, включая метадон.
Семья и близкие Джорджи уверены, что виной бесконечному стрессу, нервам и эмоциональным срывам стало полицейское задержание, а также то, как к ней относились в камере. До травмирующего опыта Уотт всегда создавала впечатление «негромкой, разумной и доброй» девушки.
На полицию уже подана жалоба, которая сейчас находится на рассмотрении.
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Мать Джорджи рассказала, что инцидент с арестом стал для дочери настоящим ударом. Уотт боялась, что факт задержания разрушит ее мечту стать учителем, ради которой она училась шесть лет.
После ареста с издевательством психическое состояние девушки резко ухудшилось. Она начала посещать сомнительные места и «самолечиться» сильнодействующими препаратами. Близкие считают, что она пыталась стереть негативный опыт голого «заключения».
Фото: iStock/Darwin Brandis
Уотт также страдала эмоционально неустойчивым расстройством личности. Следствие считает, что это могло усилить впечатления от случившегося.
Девушка была найдена мертвой 1 сентября в квартире одного из своих друзей, который часто позволял ей заночевать после особо буйных ночей. Причиной смерти стала интоксикация сильнодействующими лекарствами, включая метадон.
Семья и близкие Джорджи уверены, что виной бесконечному стрессу, нервам и эмоциональным срывам стало полицейское задержание, а также то, как к ней относились в камере. До травмирующего опыта Уотт всегда создавала впечатление «негромкой, разумной и доброй» девушки.
На полицию уже подана жалоба, которая сейчас находится на рассмотрении.
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Мария Моисеева