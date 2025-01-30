Рита Дакота готовится стать мамой во второй раз: «Немного переживаю, но мы с Фёдором созрели для этого»

Певица Леди Гага и предприниматель Майкл Полански находятся в отношениях еще с 2019 года. В прошлом году люди начали судачить о помолвке пары. Позднее артистка ненароком подтвердила слухи во время беседы с премьер-министром Франции на Олимпиаде в Париже.