Рита Дакота готовится стать мамой во второй раз: «Немного переживаю, но мы с Фёдором созрели для этого»

Фёдор Белогай и Рита Дакота (Фото: соцсети)
Рита Дакота поделилась с поклонниками радостными новостями: она и её супруг Фёдор Белогай задумались о совместном ребёнке. Певица рассказала, как идёт подготовка к этому важному шагу, а также поделилась личными переживаниями и семейными моментами. Об этом сообщает «СтарХит».
«В семье — идиллия. Последнюю неделю вообще спим только вместе. Завтра Мию ведем первый раз в школу местную, волнуемся. Начинаем потиху планировать еще одного ребенка. Но я все еще немного переживаю», — призналась Рита.Она даже обратилась к врачу, которая вела её первую беременность, с вопросом о том, как лучше «подготовиться».
Супруг Дакоты Фёдор тоже не остался в стороне от внимания публики. Он как-то рассказывал о том, что оставил свою успешную карьеру ради Риты и переехал к ней, несмотря на осуждение окружающих.
Фёдор Белогай, Рита Дакота и дочка Мия (Фото: соцсети)
«Я оказался без работы, в чужом доме, с чужим ребёнком… Все считали меня альфонсом», — вспоминал он об осуждении окружающих.Семья Риты не горела желанием позволять ему участвовать в воспитании дочки Мии — ведь он был не родным отцом. Но это не оттолкнуло его от отношений, напротив, родилось желание доказать, что этот союз не является ошибкой.
Но теперь пара счастлива и полна планов на будущее. В соцсетях Фёдор отмечает, что раньше был убежденным «чайлдфри», однако теперь безумно любит приемную дочку и поддерживает Риту в желании завести второго ребенка.
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