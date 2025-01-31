Взрывоопасный пожар в Ленобласти удалось ликвидировать

Фото: официальная ВК-страница Комитета правопорядка и безопасности ЛО
В ночь с 30 на 31 января в Выборгском районе Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар. Загорелся ангар на 55-м километре трассы «Скандинавия».
По данным Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, внутри могли находиться газовые баллоны и горюче-смазочные материалы, что осложнило работу пожарных.
Сообщается, что огонь охватил более 400 квадратных метров, а на месте работали подразделения Леноблпожспас и пожарно-спасательный отряд Курортного района. Жилых домов поблизости нет, и информация о пострадавших пока не поступала.
Позже в ведомстве сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать в 0:48 (31 января). Спасатели продолжают проливку и разбор завалов, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Ранее «Радио 1» передавало, что Toyota Celica попала в аварию на дороге Кашира — Серебряные пруды: машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В ДТП пострадали водитель и пассажирка, им на помощь пришли подмосковные спасатели.
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Сообщается, что огонь охватил более 400 квадратных метров, а на месте работали подразделения Леноблпожспас и пожарно-спасательный отряд Курортного района. Жилых домов поблизости нет, и информация о пострадавших пока не поступала.
Позже в ведомстве сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать в 0:48 (31 января). Спасатели продолжают проливку и разбор завалов, чтобы предотвратить повторное возгорание.
Ранее «Радио 1» передавало, что Toyota Celica попала в аварию на дороге Кашира — Серебряные пруды: машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В ДТП пострадали водитель и пассажирка, им на помощь пришли подмосковные спасатели.
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Мария Моисеева