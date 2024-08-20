«Это труп»: 8-летнего мальчика нашли у «князя Дмитрия», с которым сожительствовала его мать

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В поисках 8-летнего Сени Елисеева, который пропал в августе прошлого года, принимали участие правоохранительные органы и волонтёры. Казалось, что шансов найти ребенка живым уже нет, однако на днях появилась информация о местонахождении Сени. О том, как он оказался в квартире у одного из приспешников обвиняемого в пропаганде терроризма и что произошло с ребенком расскажет редакция «Радио 1».
Пропажа Сени Елисеева
«Катя стала неадекватной, утверждала, что РФ не существует, поэтому законы не обязательно соблюдать, а долги и коммунальные платежи не платить. Она даже проводила агитацию в своей школе, где работала как воспитательница ночного интерната», — расскажет позже свекровь женщины.27 августа 2023 года Екатерина уехала с маленьким Сеней из Повенца, написав свекрови, что отправилась к любимому строить новую жизнь. Ирина сначала обрадовалась, но вскоре увидела видео, на котором Екатерина и Арсений идут с толпой в серых одеждах. Это видео было на канале той самой общины, в которую попала ее невестка.
Ирина обратилась в полицию с заявлением о пропаже внука и его матери, их поисками занялись правоохранители и волонтеры. Однако выйти на след женщины и ребенка долгое время не удавалось.
Что известно о движении «Царская империя»
Секту возглавляет человек, известный как старец Зосима, в жизни — Леонид Власов, ранее неоднократно судимый. Зосиму удалось собрать вокруг себя тысячи сторонников, недовольных нынешним порядком. По его учению, в паспортах, страховках и других документах можно увидеть знаки антихриста. Особенно противоречат они ИНН.
Сторонники движения считают, что те, кто не согласен быть «физическим лицом», могут игнорировать законодательство РФ, уклоняться от уплаты налогов и пользоваться услугами ЖКХ бесплатно. По их мнению, физическое лицо – это труп, поэтому у тех, кто не считает себя таковым, не может быть соответствующих прав. Проживают члены движения в землянках и руинах, обходясь без газа и электричества.
Летом этого года бабушке Арсения начали поступать звонки от волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». Женщину, схожую с пропавшей Екатериной, заметили в Ульяновске. Так, удалось выйти на след невестки и отыскать внука.
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Что сейчас с пропавшим мальчиком
Арсений рассказывал бабушке, что сначала они с мамой жили в селе Айбаши под Ульяновском. Обитали в землянке, как и все. Никто мальчика не заставлял учиться, он целыми днями бегал по деревенским развалинам. Иногда мать уезжала на неделю работать. Во время очередного рейда полицейских, Сеня с мамой и «князем Дмитрием» спешно покинули место обитания и переехали в Ульяновск. В городе, по словам мальчика, он почти не выходил на улицу. Когда бабушка его забрала, он был очень бледным от недостатка солнца.
«Сейчас он отказывается учиться. Говорит, зачем? Я отвечаю, чтобы стать кем-то. А он: "Никем я не стану, буду пахать, как раб, за копейки"», — рассказывает о внуке Ирина.
В настоящее время с мальчиком занимаются не только учителя, но и школьный психолог. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело, решается вопрос о лишении ее родительских прав.
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