Хохотал после изнасилования: сожители матери из Барнаула надругались над сыном и домогались дочери

Фото: istock /mactrunk
14-летний подросток из Барнаула покончил с собой после того, как отчим надругался над ним. Оказалось, что младшая сестра школьника ранее тоже была подвергнута насилию, но от другого отчима. Что скрывала мать семейства и что произошло с ребенком в день трагедии расскажет редакция «Радио 1».
Подросток из Барнаула
Антон воспитывался в полной семье, имел старшую сестру. В какой-то момент отношения между родителями стали портиться и они развелись. 38-летняя мать Антона стала менять сожителей и вскоре сошлась с молодым мужчиной. Ему было всего 23 года. Новый возлюбленный уже неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Разница в возрасте пару не смущала. Избранник красиво ухаживал за женщиной и лояльно относился к ее детям.
Антон рос любознательным, активным и послушным ребенком. При этом мать явно обделяла его вниманием. Знакомые семьи рассказали, что мальчик часто не доедал, донашивал вещи за сестрой.
День трагедии
«Лена сказала, что когда она приехала за ними, то они были веселые и хохотали. Извините меня, как может ребенок хохотать после изнасилования? Как она могла не заметить, что что-то случилось?» – недоумевали местные жители.
Фото: istock /burcu saritas
Старшая дочь подвергалась насилию
Оказалось, что в семье ранее уже происходило подобное. Когда старшей дочери Елены было 12 лет, ее домогался первый отчим. Девочка рассказала обо всем матери, но женщина не сочла это событие поводом для расставания с возлюбленным. После инцидента пара прожила вместе еще три года. Соседи предполагают, что мужчина заплатил Елене крупную сумму денег, чтобы «замять дело».
Прощание с подростком
14-летний Антон не смог пережить произошедшую с ним трагедию и свел счеты с жизнью. На прощание с подростком пришли жители со всего поселка. Каждый задается вопросом – почему Антон ни к кому не обратился за помощью, почему остался с этим кошмаром один на один.
Не исключает общественность и того, что с ребенком на самом деле мог расправиться отчим.
Уголовное дело
Отчим Антона задержан, ему уже предъявлено обвинение. Следствию еще предстоит выяснить обстоятельства гибели подростка и установить, действительно ли было совершено самоубийство.
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Анастасия Хохлова