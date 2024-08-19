Мальчики для утех, ВИЧ и наркотики: Директора «‎Медтехники» приговорили к 13 годам колонии

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Железнодорожный районный суд города Красноярска 17 мая приговорил бывшего директора госпредприятия акционерного общества «Медтехника» Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя подростками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Михаил ВараваМихаил Варава состоит в официальном браке, у него четверо детей, один из них является внебрачным ребенком.
Как мужчина искал подростков для утехСвоих жертв извращенец искал через свою 19-летнюю любовницу в период с февраля по май 2022 года. Именно она представила мужчину 17-летнему воспитаннику одного из детских домов.
Помимо этого, жертвой педофила стала 13-летняя девочка, а также другие несовершеннолетние, которым он давал наркотики «для расслабления», деньги и еду.
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Врачи озвучили диагноз: ВИЧВстреча с воспитанником детского дома прошла на съемной квартире в одном из домов на улице Горького. Спустя некоторое время после контакта с Варавой мальчик почувствовал себя плохо и обратился в больницу. К его ужасу, врачи поставили ему диагноз: вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Фото: istock/Motortion
Какой аспект помог правоохранителям выйти на педофилаПравоохранители смогли выйти на Вараву, когда 17-летний мальчик-сирота стал получать крупные денежные суммы на свой банковский счет. Встречи с ним «носили системный характер».
Возбуждено уголовное делоСуд приговорил Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Судили его по четырем статьям: получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте 16 — 18 лет, склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков, развратные действия с лицом в возрасте 12 — 14 лет.
Последняя статья не разглашается, поскольку она связана с медицинской тайной. Осужденный планирует обжаловать приговор в краевом суде.
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Михаил Варава освобожден от должности руководителя АО «Медтехника» после длительного пребывания в СИЗОСтоит отметить, что, несмотря на пребывание в следственном изоляторе, Михаила Вараву долгое время не увольняли с поста руководителя акционерного общества «Медтехника».
По словам и.о. министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, причиной этому стало отсутствие судебных решений. Однако 5 июня 2023 года мужчину все-таки уволили с занимаемой должности в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ.
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