«Этот отморозок может всё»: Восемь жутких преступлений бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

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24 апреля суд в Кировской области приговорил бывшего бойца ЧВК «Вагнер» к 22 годам лишения свободы за убийство и изнасилование пенсионерки.
О самых страшных преступлениях, которые совершили бывшие «вагнеровцы», расскажет редакция «Радио 1».
55-летний бывший «вагнеровец» вернулся в родное Заволжье в Нижегородской области в сентябре 2023 года. Ранее он был судим уже не раз, в том числе за убийство.
Экс-военный разместился в доме у своей сестры. Первое время всё было хорошо, пока Гречко не вышел из себя во время бытовой ссоры. Он схватил канистру с бензином, облил горючей жидкостью сестру и поджёг её. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
После жестокого убийства сестры Гречко вернулся в дом и спокойно лёг спать. Однако, огонь перекинулся на здание, в результате чего пострадал и сам убийца.
В августе 2023 года бывший боец ЧВК «Вагнер» затащил свою 13-летнюю племянницу в лес недалеко от хутора Рожновский Новоаннинского района и изнасиловал. После этого Хлебников скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Вскоре его удалось задержать в хуторе Рожновском, где он прятался у родственников.
Выяснилось, что ранее насильник уже привлекался к ответственности за кражу и разбой, а в 2018 году его обвинили в убийстве знакомого и угоне автомобиля.
В посёлке Никольское Ленинградской области бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Серов в апреле 2024 года в ходе ссоры жестоко убил женщину, расчленив её. Останки погибшей обнаружили в двух разных чемоданах, один из которых Серов выбросил из окна.
«Вагнеровца» оперативно задержали, он сознался в убийстве. Ранее он уже был судим по аналогичной статье.
В ночь на 1 августа 2023 года были убиты шесть жителей села Деревянное Прионежского района. Тела пяти мужчин и одной женщины обнаружили с признаками насильственной смерти в домах на переулке Дружбы и Лесной, расположенных на расстоянии 200 метров друг от друга.
Позже по подозрению в массовом убийстве задержали двух местных жителей — Максима Бочкарева и Игоря Сафонова. Выяснилось, что Сафонов входил в состав ЧВК «Вагнер» и вернулся домой в апреле 2023 года.
В момент совершения страшного преступления Бочкарёв и Сафонов находились в состоянии алкогольного опьянения.
В октябре 2023 года страшная трагедия произошла в Липецке. 31-летний экс-боец ЧВК «Вагнер» поссорился со своей супругой на бытовой почве. Предположительно, ему не понравилось, что женщина больше любила четырёхлетнюю дочь от первого брака, чем их совместных детей.
Мужчина сильно избил жену, а затем несколько раз ударил по голове малолетнего ребёнка. От полученных травм девочка скончалась на месте.
В селе Ермаковское Красноярского края 32-летний бывший боец ЧВК «Вагнер» повздорил с жильцами частного дома и решил их припугнуть. Он облил строение бензином, поджёг, а затем скрылся.
После ликвидации пожара на пепелище нашли тела 68-летней владелицы дома и её 35-летней дочери.
На Бисеровском озере в Богородском округе трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер» похитили троих мужчин, позвонили родственникам жертв и сообщили, что готовы отдать их за выкуп в пять миллионов рублей. Похитители назначили время и место встречи.
Взволнованные люди побоялись идти к преступникам самостоятельно и обратились за помощью к правоохранителям. «Вагнеровцев» задержали, похищенные мужчины провели в плену восемь дней.
В марте 2023 года в вятское село Новый Бурец вернулся бывший «вагнеровец» Иван Россомахин. Как сообщали местные жители, он держал в страхе всю деревню.
Россомахин сильно пил, угрожал односельчанам ножом. Местные жители настояли на встрече с представителями власти, в ходе которой начальник отдела полиции Вадим Варанкин согласился с местными жителями, заявив, что «этот отморозок может всё». Россомахина собирались выдворить из Нового Бурца, но не успели.
29 марта 2023 года бывший боец ЧВК «Вагнер» явился в квартиру к своей 85-летней знакомой. С порога он нанес потерпевшей удар ножом, повалил на пол и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления, он с особой жестокостью нанес женщине множественные удары руками, ножами, топором. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
24 апреля 2024 года Кировский суд приговорил «вагнеровца» к 22 годам по трем статьям — угроза убийством, изнасилование с особой жестокостью и убийство человека в беспомощном состоянии.
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Заживо сжёг родную сестру
55-летний бывший «вагнеровец» вернулся в родное Заволжье в Нижегородской области в сентябре 2023 года. Ранее он был судим уже не раз, в том числе за убийство.
Экс-военный разместился в доме у своей сестры. Первое время всё было хорошо, пока Гречко не вышел из себя во время бытовой ссоры. Он схватил канистру с бензином, облил горючей жидкостью сестру и поджёг её. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
После жестокого убийства сестры Гречко вернулся в дом и спокойно лёг спать. Однако, огонь перекинулся на здание, в результате чего пострадал и сам убийца.
Изнасиловал 13-летнюю племянницу
В августе 2023 года бывший боец ЧВК «Вагнер» затащил свою 13-летнюю племянницу в лес недалеко от хутора Рожновский Новоаннинского района и изнасиловал. После этого Хлебников скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Вскоре его удалось задержать в хуторе Рожновском, где он прятался у родственников.
Выяснилось, что ранее насильник уже привлекался к ответственности за кражу и разбой, а в 2018 году его обвинили в убийстве знакомого и угоне автомобиля.
Расчленил женщину и убрал труп в чемодан
В посёлке Никольское Ленинградской области бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Серов в апреле 2024 года в ходе ссоры жестоко убил женщину, расчленив её. Останки погибшей обнаружили в двух разных чемоданах, один из которых Серов выбросил из окна.
«Вагнеровца» оперативно задержали, он сознался в убийстве. Ранее он уже был судим по аналогичной статье.
Пьяным убил шесть человек
В ночь на 1 августа 2023 года были убиты шесть жителей села Деревянное Прионежского района. Тела пяти мужчин и одной женщины обнаружили с признаками насильственной смерти в домах на переулке Дружбы и Лесной, расположенных на расстоянии 200 метров друг от друга.
Позже по подозрению в массовом убийстве задержали двух местных жителей — Максима Бочкарева и Игоря Сафонова. Выяснилось, что Сафонов входил в состав ЧВК «Вагнер» и вернулся домой в апреле 2023 года.
В момент совершения страшного преступления Бочкарёв и Сафонов находились в состоянии алкогольного опьянения.
Убил четырёхлетнюю дочь
В октябре 2023 года страшная трагедия произошла в Липецке. 31-летний экс-боец ЧВК «Вагнер» поссорился со своей супругой на бытовой почве. Предположительно, ему не понравилось, что женщина больше любила четырёхлетнюю дочь от первого брака, чем их совместных детей.
Мужчина сильно избил жену, а затем несколько раз ударил по голове малолетнего ребёнка. От полученных травм девочка скончалась на месте.
Сжёг дом с двумя женщинами внутри
В селе Ермаковское Красноярского края 32-летний бывший боец ЧВК «Вагнер» повздорил с жильцами частного дома и решил их припугнуть. Он облил строение бензином, поджёг, а затем скрылся.
После ликвидации пожара на пепелище нашли тела 68-летней владелицы дома и её 35-летней дочери.
Похитили трёх человек и требовали выкуп
На Бисеровском озере в Богородском округе трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер» похитили троих мужчин, позвонили родственникам жертв и сообщили, что готовы отдать их за выкуп в пять миллионов рублей. Похитители назначили время и место встречи.
Взволнованные люди побоялись идти к преступникам самостоятельно и обратились за помощью к правоохранителям. «Вагнеровцев» задержали, похищенные мужчины провели в плену восемь дней.
Жестоко убил и изнасиловал пенсионерку
В марте 2023 года в вятское село Новый Бурец вернулся бывший «вагнеровец» Иван Россомахин. Как сообщали местные жители, он держал в страхе всю деревню.
Россомахин сильно пил, угрожал односельчанам ножом. Местные жители настояли на встрече с представителями власти, в ходе которой начальник отдела полиции Вадим Варанкин согласился с местными жителями, заявив, что «этот отморозок может всё». Россомахина собирались выдворить из Нового Бурца, но не успели.
29 марта 2023 года бывший боец ЧВК «Вагнер» явился в квартиру к своей 85-летней знакомой. С порога он нанес потерпевшей удар ножом, повалил на пол и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Чтобы скрыть следы преступления, он с особой жестокостью нанес женщине множественные удары руками, ножами, топором. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
24 апреля 2024 года Кировский суд приговорил «вагнеровца» к 22 годам по трем статьям — угроза убийством, изнасилование с особой жестокостью и убийство человека в беспомощном состоянии.
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Евгения Парфентьева