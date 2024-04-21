Участник СВО из ЧВК «Вагнер» расчленил женщину в Ленобласти

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Бывший боец ЧВК «Вагнер» Александр Серов расчленил женщину после ссоры. Об этом сообщает издание «Фонтанка. ру».
Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке Никольское Ленинградской области, куда мужчина переехал летом 2023 года после возвращения из зоны СВО. До этого Серов находился в колонии, где с 2018 года отбывал 12-летний срок за убийство. После возвращения с фронта он был помилован.
Тело женщины, о пропаже которой оперативникам сообщила её 20-летняя дочь, обнаружили в двух чемоданах, один из которых был выброшен из окна квартиры.
42-летнего Серова полицейские задержали в ночь на 21 апреля. Он дал признательные показания.
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Анастасия Чинкова