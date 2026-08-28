Фармацевта уволили за один совет покупательнице в Москве

28 августа 2026, 16:01

Mash: фармацевта уволили за совет покупательнице по лечению болезни в Москве

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В одной из столичных аптек произошел инцидент, закончившийся увольнением сотрудницы. Об этом стало известно 27 августа.