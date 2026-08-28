Фармацевта уволили за один совет покупательнице в Москве
В одной из столичных аптек произошел инцидент, закончившийся увольнением сотрудницы. Об этом стало известно 27 августа.
Как сообщает Telegram-канал Mash, 27-летняя женщина-фармацевт вместо рекомендованных и выписанных врачом препаратов от кандидоза посоветовала покупательнице лечить застой желчи. Весь разговор сотрудница записала на видео и впоследствии выложила в своем личном блоге, посвященном здоровью, где она также продает тематические образовательные курсы. Запись привлекла внимание врача, который сообщил о случившемся руководству.
По словам самой фармацевта, ее вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию. Девушка утверждает, что после инцидента работодатель разослал жалобы в другие сети, из-за чего она теперь не может трудоустроиться по специальности. В аптечной сети, где произошел инцидент, от комментариев отказались.
Эксперты напоминают, что в обязанности фармацевта входит консультирование по свойствам препаратов и помощь в выборе безрецептурных средств. Вмешиваться в назначения лечащего врача и давать альтернативные диагнозы сотрудник аптеки не имеет права.
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