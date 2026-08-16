«Дед был бы недоволен»: Петербурженку уволили за отказ выйти на работу в день смерти дедушки

16 августа 2026, 16:05

Петербурженку уволили за отказ работать в день смерти деда

Фото: istockphoto/dragana991

В Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг увольнения сотрудницы магазина одежды, которую руководитель назвал «инфантильным зумером» и отказался отпустить с работы в день смерти её дедушки. Инцидент произошел 13 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Девушка, проработавшая в компании около года, утверждает, что за это время ни разу не брала больничный и не пропускала смены. Однако, узнав о кончине дедушки, она обратилась в рабочий чат с просьбой предоставить отгул, чтобы помочь матери с организацией похорон. В ответ работодатель поинтересовался, приходятся ли похороны именно на этот день, или же сотрудница не может справиться с эмоциями.





«Если психологически — выходи, дедушка точно хотел бы, чтобы ты была ответственной», — говорилось в сообщении руководства.