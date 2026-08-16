«Дед был бы недоволен»: Петербурженку уволили за отказ выйти на работу в день смерти дедушки
Петербурженку уволили за отказ работать в день смерти деда
В Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг увольнения сотрудницы магазина одежды, которую руководитель назвал «инфантильным зумером» и отказался отпустить с работы в день смерти её дедушки. Инцидент произошел 13 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Девушка, проработавшая в компании около года, утверждает, что за это время ни разу не брала больничный и не пропускала смены. Однако, узнав о кончине дедушки, она обратилась в рабочий чат с просьбой предоставить отгул, чтобы помочь матери с организацией похорон. В ответ работодатель поинтересовался, приходятся ли похороны именно на этот день, или же сотрудница не может справиться с эмоциями.
«Если психологически — выходи, дедушка точно хотел бы, чтобы ты была ответственной», — говорилось в сообщении руководства.Девушке поставили ультиматум: либо она выходит на смену, либо увольняется. Руководитель пригрозил расторгнуть трудовой договор, если та «выберет мать». Кроме того, сотруднице запретили самостоятельно забирать личные вещи из магазина. После увольнения девушка опубликовала скриншоты переписки в соцсетях, вызвав волну поддержки пользователей, которые начали оставлять негативные отзывы о бренде в картографических сервисах.
Владелица компании в ответ записала видео, заявив, что ей самой пришлось экстренно выйти на смену. Она также обвинила бывшую подчиненную в требовании денег на похороны, однако сама девушка это отрицает. На фоне скандала бренд закрыл официальные страницы в социальных сетях и занялся удалением негативных комментариев. В публичной переписке с экс-сотрудницей представители компании посоветовали ей «спросить у мамы, что такое работа», и заявили, что «дед был бы тобой недоволен».