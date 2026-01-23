Сокрывшего доходы главврача онкодиспансера уволили в Татарстане

23 января 2026, 15:19

Фото: istockphoto/megaflopp

Главврача Республиканского клинического онкологического диспансера в Татарстане Ильгиза Хидиятова уволили по представлению прокурора региона с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.