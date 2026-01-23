Сокрывшего доходы главврача онкодиспансера уволили в Татарстане
Главврача Республиканского клинического онкологического диспансера в Татарстане Ильгиза Хидиятова уволили по представлению прокурора региона с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Уточняется, что информацию направили главе регионального Минздрава. Основанием стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.
По данным следствия, Хидиятов предоставлял неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах, не предпринял действий для предотвращения конфликта интересов при заключении госконтрактов с организациями, связанными с ним.
Кроме того, прокуратура утверждает, что ряд коммерческих компаний оплачивали его личные расходы, в том числе покупку бытовой техники и аренду автомобиля, при том что эти же структуры одновременно получали госконтракты от медучреждения.
Помимо этого, сообщается, что Хидиятов оформил договор страхования жизни на сумму в пять миллионов рублей и приобрел имущество стоимостью свыше 17 миллионов, зарегистрировав его на родственника.
