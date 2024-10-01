Фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов добавили статью о взятке

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В Москве двоим фигурантам уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии России добавили обвинение по статье о даче взятки.
Согласно данным, генеральному директору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой, помимо обвинения в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), вменили также статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщили РИА Новости на основе официальных судебных документов.
Еще один фигурант дела, Михаил Кальченко, обвиняется исключительно в мошенничестве. По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Министерством обороны РФ для исполнения госконтракта, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали условиям контракта.
Также стало известно о появлении новых фигурантов в этом деле: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Виктора Астапенко. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Дело продолжает развиваться, и следствие выясняет все обстоятельства данной ситуации.
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Еще один фигурант дела, Михаил Кальченко, обвиняется исключительно в мошенничестве. По версии следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение денежных средств, выделенных Министерством обороны РФ для исполнения госконтракта, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали условиям контракта.
Также стало известно о появлении новых фигурантов в этом деле: Сергея Семенихина, Александра Ермакова, Вячеслава Портянникова и Виктора Астапенко. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Дело продолжает развиваться, и следствие выясняет все обстоятельства данной ситуации.
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Елена Перлова