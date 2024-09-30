В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов

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В Москве пресекли деятельность организованной группы, которая легализовала через фиктивные организации более одной тысячи мигрантов. Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил в беседе с журналистами.
Отмечается, что в настоящее время правоохранителями задержаны трое уроженцев стран ближнего зарубежья, которые подозреваются в организации незаконной миграции. В отношении них возбуждены уголовные дела по двум статьям, которые были объединены в единое производство.
Васенин подчеркнул, что фигуранты дела привлекали клиентов через объявления в соцсетях и мессенджерах. За оказанные услуги по незаконному оформлению мигрантов злоумышленники получали от пяти до десяти тысяч рублей. Общее количество легализованных иностранцев составило более одной тысячи человек.
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