Труп срочника, сбежавшего из парка «Патриот», нашли в лесу в Подмосковье

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Несколько часов назад в лесу обнаружили тело 19-летнего солдата срочной службы Даниила Фоменко, который 26 сентября сбежал со стрельбищ в парке «Патриот». Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственный источник.
По предварительным данным издания, срочник совершил суицид из-за того, что его бросила девушка. Его тело нашли в лесу недалеко от парка, рядом с трупом лежал и автомат, с которым он сбежал. Все это время поиски вели по одной стороне берега, при этом солдат смог переплыть через реку.
Предполагается, что 26 сентября молодой человек получил сообщение от своей девушки, которая сообщила ему о расставании. Тогда он взял оружие и покинул расположение стрельбищ.
Напомним, в четверг, 26 сентября, в Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом.
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Предполагается, что 26 сентября молодой человек получил сообщение от своей девушки, которая сообщила ему о расставании. Тогда он взял оружие и покинул расположение стрельбищ.
Напомним, в четверг, 26 сентября, в Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом.
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Элина Позднякова