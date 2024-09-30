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Труп срочника, сбежавшего из парка «Патриот», нашли в лесу в Подмосковье

Найдено тело срочника, сбежавшего со стрельбищ из парка «Патриот»
30 сентября 2024, 18:51
Фото: iStock/Kuzma

Фото: iStock/Kuzma

Несколько часов назад в лесу обнаружили тело 19-летнего солдата срочной службы Даниила Фоменко, который 26 сентября сбежал со стрельбищ в парке «Патриот». Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственный источник.
По предварительным данным издания, срочник совершил суицид из-за того, что его бросила девушка. Его тело нашли в лесу недалеко от парка, рядом с трупом лежал и автомат, с которым он сбежал. Все это время поиски вели по одной стороне берега, при этом солдат смог переплыть через реку.

Предполагается, что 26 сентября молодой человек получил сообщение от своей девушки, которая сообщила ему о расставании. Тогда он взял оружие и покинул расположение стрельбищ.



Напомним, в четверг, 26 сентября, в Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом.

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Звезду «Дома-2» изнасиловали в «Москва-Сити» и выбили винир: подробности
30 сентября 2024, 18:34

Фото: iStock/Favor_of_God

Вокруг бывших участников реалити-шоу «Дом-2» снова разгорелся скандал — в этот раз об изнасиловании заявила звезда телестройки Мария Сигаева. В произошедшем она обвинила бизнесмена Павла Геша.
О том, что на самом деле случилось в апартаментах «Москва-Сити» и кто причастен к изнасилованию читайте в материале «Радио 1».

Марсиага

Мария Сигаева — блогер, исполнитель и бывшая участница скандального реалити-шоу, также известная по псевдониму Марсиага. Девушке 26 лет, родилась 17 апреля 1998 года.

Фото: соцсети М. Сигаевой

В «Дом-2» Мария пришла в июле 2020 года. За время участия в проекте сначала состояла в отношениях с Павлом Бабичем, затем Артуром Кулаковым, а после и вовсе была замечена целующейся с Клавой Безверховой.

Жизнь после проекта также отличалась скандалами и громкими заголовками. Занявшись музыкой, Мария не упускала возможность лишний привлечь к себе внимание. Однажды даже заявила о своей беременности, но поняв, что теряет аудиторию, поспешила оправдаться, мол, просто шутила и поднимала популярность.

Не так давно Марсиага также оказывалась в эпицентре громкой истории из-за ревности. Девушка заявила, что пока она гастролировала, ее парень Амир Чешуинов изменил ей с блогером Кэйти Барби-Слипи. Вне себя от злости Мария ворвалась к сопернице на съемки и облила зеленкой.

Павел Геш

О его персоне известно куда меньше, нежели о Марии Сигаевой. В сети он имеет некую популярность лишь благодаря бывшей жене Клаве Безверховой — той самой, с которой на «Дом-2» когда-то целовалась Сигаева. Его экс-супруга — также участница телепроектов «Давай поженимся и «Солдатки».

Фото: соцсети К. Безверховой

Геш женился на Безверховой в начале 2021 года. Через восемь месяцев после свадьбы у них родился мальчик Роберт. Однако вскоре Клава решила развестись, заявив, что ее новоиспеченный супруг постоянно ей изменял, даже во время беременности.

О биографии Павла Геша ничего не известно — ни даты рождения, ни сведений об образовании и сфере занятости. Только лишь то, что он имеет собственный бизнес.

Изнасилование в «Москва-Сити»

На днях имя Сигаевой вновь стало фигурировать в заголовках СМИ. По информации «МК», она заявила, что стала жертвой изнасилования.

По словам девушки, все произошло 23 сентября, когда Павел Геш и его неназванный друг пригласили ее на вечеринку. Местом проведения стали апартаменты в «Москва-Сити».

Фото: iStock/Artsiom Malashenko

Сначала ничего не предвещало беды. Однако отмечалось, что Геш и его товарищ то и дело пытались напоить молодую девушку. Мария отказывалась от предложений и пила только чай и сок.

В какой-то момент, рассказывает звезда «Дом-2», Геш позвал ее в отдельную комнату. Когда они оказались наедине, бывший супруг ее подруги набросился на нее и ударил кулаком по лицу, выбив винир. После этого Мария была изнасилована.

Плата за молчание

После случившегося Марсиага собиралась в тот же день обратиться в полицию, но ее отговорили. По ее словам, 26 сентября Геш пригласил ее в ресторан. И девушка пошла.

Во время ужина бизнесмен пытался всячески загладить конфликт, отметила Мария. Сначала он предложил ей 20 тысяч рублей, чтобы та смогла установить новый винир взамен выбитого. Однако девушка отказалась.

На следующий день после встречи в ресторане на телефон Марии пришло уведомление.

Фото: iStock/Pinkypills

Геш отправил ей на карту 350 тысяч рублей, видимо, за молчание. Однако Сигаева все же отправилась в отдел и написала заявление об изнасиловании.

По информации «МК», в ведомстве уже организовали проверку.

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В Химках коллеги оставили получившего травму рабочего из КНДР умирать под мостом
30 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело строителя из КНДР нашли под мостом в подмосковных Химках. Он упал с третьего этажа, после чего начальник смены вместе с другими рабочими вывезли его со строительной площадки и оставили умирать.
Инцидент произошёл 26 сентября около 22 часов, сообщает телеграм-канал Mash. Работавший на стройке кореец Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов, установленных на высоте третьего этажа. Он упал на спину, потерял сознание, но ещё дышал. Обнаружил его ответственный за смену, который контролировал процесс заливки бетона на объекте.

Мастер позвал двоих рабочих, они погрузили гражданина КНДР в машину и увезли со стройки. В Химках они положили коллегу под одним из мостов и уехали, оставив его там умирать. Потом все трое спокойно улеглись спать в строительном вагончике. Правоохранители проводят проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

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#стройки
#инцидент
#нарушения
#кндр
#рабочие
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Москвич устроил в Серпухове лабораторию по производству мефедрона
30 сентября 2024, 16:40

Фото: iStock/Darwin Brandis

Нарколабораторию устроил житель Москвы в доме свой родственницы в Серпухове, мужчину задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в доме полицейские обнаружили лабораторное оборудование, весы, стеклянные колбы, кристаллическое вещество и около 400 литров жидкостей в пластиковых канистрах. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком мефедроном, его общая масса составила более полутора килограммов», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что изготавливал наркотики и сбывал через тайники-закладки по указанию анонимных кураторов, которые предложили ему эту «работу» через один из мессенджеров.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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Мизулина обратится в прокуратуру после того, как школьника не пустили в туалет

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#серпухов
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Мизулина обратится в прокуратуру после того, как школьника не пустили в туалет
30 сентября 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина готовит обращение в генеральную прокуратуру РФ по поводу инцидента в школе № 3 в подмосковном Одинцово. Там учительница не отпустила четвероклассника в туалет.
В своём телеграм-канале Мизулина написала, что в результате мальчик обмочился прямо в классе. Сейчас ребёнок болеет, на фоне переживаний и чувства стыда и унижения у него резко подскочила температура. Мама мальчика уже написала заявление в прокуратуру.

По словам общественницы, такие ситуации нередко происходят по всей стране, но дети и подростки стесняются рассказывать об этом. Мизулина подчеркнула, что готовит обращение именно в Генеральную прокуратуру, так как в прошлом году после похожего случая письма в различные министерства и ведомства не дали никакого результата.

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#мама
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Поп-звезда «нулевых» Саша Project пыталась покончить с собой
30 сентября 2024, 16:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Поп-звезда 2000-х Саша Project пыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 29 сентября 38-летнюю Александру Гинзбург (настоящее имя артистки) обнаружили её родственники, которые вызвали медиков. После женщину доставили в реанимацию. В настоящее время она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

По предварительной версии, поп-звезда страдала от затяжной депрессии, которая возникла на фоне тяжёлой болезни желудка. От неё у женщины произошла потеря голоса.

Ранее Гинзбург обращалась в врачам с жалобами на сухость в горле, воспаление гортани и хрипоту. Эти симптомы начали мешать ей зарабатывать пением. После обследования медики диагностировали ей прогрессирующее заболевание желудка, после чего женщина замкнулась от общества.

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Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент
30 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Суд оштрафовал Google на 3 500 000 рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Собеседница агентства сообщила, что Таганский районный суд признал Google LLC виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Был назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

В августе суд уже накладывал штраф на компанию в размере 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к контенту, связанному с употреблением алкоголя и табакокурением.

До этого Таганский районный суд оштрафовал платформу «Кинопоиск» на семь миллионов рублей. Сервис признан виновным в пропаганде педофилии.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#суд
#лгбт
#google
#рф
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Discord получил многомиллионный штраф
Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн за отказ удалять пропаганду ЛГБТ* и педофилии
30 сентября 2024, 14:58

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с этого момента Роскомнадзор может официально требовать запрета платформы в России.
Ранее сообщалось, что Discord могут заблокировать в России, так как за неделю РКН направил платформе пять новых требований о ее работе в России.

До этого стало известно, что провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube. Они попросили ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи, так как ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

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*движение признано экстремистским и запрещено в России
#дело
#интернет
#платформа
#роскомнадзор
#соцсети
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Забитая пассажирами маршрутка врезалась в автобус в Москве, есть пострадавшие
Маршрутка врезалась в автобус около метро «Царицыно» в Москве
30 сентября 2024, 14:52

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что полностью загруженное пассажирами маршрутное такси на полной скорости врезалось в автобус.

В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.

После ДТП возникла длинная пробка из-за машин скорой помощи, которые следовали к месту происшествия.

Накануне вечером фура вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе в Краснодарском крае. По последним данным, погиб водитель пассажирского транспорта, ещё 29 человек пострадали.

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#маршрутка
#столкновение
#дтп
#авария
#москва
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Неизвестные совершили несколько налетов на ресторан русской кухни в Таиланде
SHOT: иностранцы совершили два налета на ресторан русской кухни Birds в Таиланде
30 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/didecs

В Таиланде неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По информации полиции, нападавшие — недовольные толпами русских туристов иностранцы.
Издание отмечает, что двое мужчин на мотоциклах глубокой ночью обстреляли из травматического оружия ресторан «Birds» в районе Банг-Тао, разбив стекла. Через полчаса к заведению подъехал еще один мужчина, бросил в окно камень и скрылся.

По данным SHOT, хозяева ресторана переехали в Таиланд из России, в меню их заведения — блины, борщ, окрошка, оливье и пельмени.

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