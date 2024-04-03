Финалиста шестого «Голоса» Ладислава Бубнара избили в Москве

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Участника финала шестого сезона шоу «Голос» Ладислава Бубнара госпитализировали после нападения в Москве, сообщил telegram-канал Shot.
В настоящее время ведется проверка по факту произошедшего. Полиция выясняет обстоятельства и мотивы нападения.
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