Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Финалиста шестого «Голоса» Ладислава Бубнара избили в Москве

Финалиста шестого «Голоса» Ладислава Бубнара избили в Москве

03 апреля 2024, 11:39
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

Участника финала шестого сезона шоу «Голос» Ладислава Бубнара госпитализировали после нападения в Москве, сообщил telegram-канал Shot.

По данным источника, певец вызвал скорую помощь с Веерной улицы, сообщив медикам, что его атаковал знакомый. Бубнара доставили в НИИ им. Склифосовского, где у него диагностировали ушиб головы и растяжение связок шейного отдела.

В настоящее время ведется проверка по факту произошедшего. Полиция выясняет обстоятельства и мотивы нападения.

Читайте также:

Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму во время теракта в «Крокусе»

Стало известно имя нового наставника в шоу «Голос»

Певица Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и умолчала о 16 годах жизни в Москве
#полиция
#проверка
#помощь
#певец
#певица
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главного инженера рудника «Пионер» заключили под стражу до 19 мая
03 апреля 2024, 11:32

Правительство Амурской области

Главного инженера рудника «Пионер», где погибли 13 горняков, взяли под стражу до 19 мая, сообщили 3 апреля в прокуратуре Амурской области.
В ведомстве добавили, что решение о заключении под стражу принято в связи с обвинениями в нарушении требований безопасности во время проведения работ. Действия инженера рассматриваются в соответствии с частью 3 статьи 216 УК РФ, которая касается нарушения требований безопасности при ведении работ.

Ранее по тому же делу под стражу взяли управляющего директора рудника, а также старшего госинспектора и заместителя начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области.

Читайте также:

После обрушения породы на руднике «Пионер» арестованы инспектора по надзору

Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержали еще трёх чиновников

В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер»
#чп
#ук
#нарушения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волоколамском округе нашли боеприпас времён ВОВ
03 апреля 2024, 11:28

Правительство Амурской области

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили жители села Осташево Волоколамского городского округа на берегу реки Руза, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Обеспокоенные жители вызвали спасателей. Специалисты идентифицировали найденный боеприпас как 50-миллиметровую миномётную мину. Так как опасный предмет находился далеко от строений и не мог повредить жилому сектору, мину было решено ликвидировать на месте», — говорится в сообщении.
Боеприпас взорвали. В ходе происшествия никто не пострадал. Отмечается, что всё время с момента обнаружения мины до её ликвидации работники Мособлпожспаса обеспечивали взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Волоколамского округа.

Читайте также:

Промышленный квартал в Москве эвакуировали из-за найденного снаряда РПГ

В квартире в Москве обнаружили тело женщины с шестью ножевыми ранениями

Тела 84 жертв теракта в «Крокусе» выдали родственникам
#волоколамский район
#боеприпас
#великая отечественная война
#мособлпожспас
#спасатели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах после нападения собаки на дошкольника возбудили уголовное дело
03 апреля 2024, 11:24

Фото: Istockphoto / Kesu01

В Люберцах возбуждено уголовное дело после нападения домашней собаки на малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«Инцидент произошёл на лестнице между этажами в подъезде жилого дома в посёлке Красково городского округа Люберцы. Американский стаффордширский терьер набросилась на четырёхлетнего мальчика, причинив телесные повреждения головы и туловища. С укушенными ранами ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», – уточнили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее о происшествии сообщали в подмосковном главке МВД. Там выяснили, что мужчина, открывая дверь, не удержал пса. Тот выбежал из квартиры на площадку и покусал мальчика, находившегося вместе с матерью.

Читайте также:

В Люберцах собака сорвалась с поводка и покусала четырёхлетнего мальчика

Бродячая собака порвала лицо 10-летнему мальчику в Канске

В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских
#собака
#ребёнок
#люберцы
#полицейские
#мвд московской области
#ск рф
#следственный комитет
#уголовное дело
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тела 84 жертв теракта в «Крокусе» выдали родственникам
03 апреля 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Motortion

Тела погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выдали родственникам. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
В столичном морге, в котором происходит процедура передачи тел родственникам погибших, опознали 87 жертв теракта. По последним данным, количество погибших в результате трагедии увеличилось до 144 человек. Среди них шесть детей.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Мужчины в камуфляжных костюмах ворвались в концертный зал и открыли огонь по безоружным людям.

Через несколько часов после нападения четыре исполнителя преступления были задержаны. Выясняется круг всех причастных к теракту.

Читайте также:

В СК России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла»

Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»

Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле»
#теракт
#мужчины
#ск
#погибший
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из-за атаки дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран
03 апреля 2024, 10:44

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В результате атаки беспилотников на студенческое общежитие «Алабуга Политех» пострадали граждане девяти стран. Всего предприятия на территории республики атаковали четыре дрона.
Два из них упали на территории особой экономической зоны «Алабуга», напоминает РИА Новости. Один из них врезался непосредственно в здание. В результате различные травмы получили студенты из Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии и России. У большинства из них ушибы грудной клетки. Шестеро пострадавших остаются в больницах, остальные выписаны.

Два других беспилотника должны были атаковать нефтеперерабатывающий завод компании ТАНЕКО в Нижнекамске. Однако первый из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Второй запутался в проволочном ограждении и упал на землю. Боеприпасы, которыми были оснащены дроны, не сдетонировали.

Читайте также:

Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло

Количество пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане выросло до 13 человек

БПЛА, атаковавшие предприятие в Татарстане, были оснащены оборудованием НАТО
#студенты
#завод
#травмы
#боеприпасы
#здание
#дроны
#татарстан
#общежитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Количество погибших детей при теракте в «Крокусе» возросло до шести
Омбудсмен: число погибших в «Крокусе» детей выросло до шести
03 апреля 2024, 10:42

Фото: Istock/HemantMandot

Число детей, погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», возросло до шести, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«В настоящий момент у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое уже лечатся дома», — сказала она журналистам.

Львова-Белова добавила, что пятеро детей остаются в больнице, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, а трое — в состоянии средней степени тяжести. Они обеспечены всем необходимым, подчеркнула она.

Кроме этого, как отметила детский омбудсмен, врачи дают хорошие прогнозы.

Теракт произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.

Читайте также:

В СК России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла»

Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»

Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта в «Крокус Сити Холле»
#крокус сити холл
#дети
#омбудсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта хронология атаки украинских БПЛА на Татарстан
Атаковавший НПЗ в Татарстане БПЛА был замечен в Саранске
03 апреля 2024, 10:40

Фото: iStock/rancho_runner

Один из беспилотников, атаковавших предприятия в Татарстане 2 апреля, был замечен в 3:10 утра в Саранске. Через час он достиг цели. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, первый дрон заметили ещё в 3:10 утра в Саранске. В 4:20 он упал в промзоне завода в Нижнекамске, задев трубу со сжатым кислородом. Однако работу предприятия это не остановило. Второй беспилотник запутался в защитных тросах, которые были установлены с учётом опыта других обстреливаемых регионов.

При этом второй беспилотник взорвался на подлёте к общежитию «Алабуга Политех». Размах крыльев БПЛА составил пять метров. Пострадали 14 человек, из них восемь – граждане других стран.

Третий дрон врезался в общежитие, повредив здание. При этом два боеприпаса, которые нёс беспилотник, не сдетонировали.

Всего Татарстан атаковали четыре вражеских БПЛА.

Читайте также:

Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло

Все студенты: Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло до 12

ГУР взяло на себя ответственность за атаку на предприятия в Татарстане
#беспилотник
#дрон
#бпла
#общежитие
#человек
#здание
#предприятия
#татарстан
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Промышленный квартал в Москве эвакуировали из-за найденного снаряда РПГ
03 апреля 2024, 10:30

Фото: iStock/Alex Kochev

В Москве эвакуировали промышленный квартал из-за найденного выстрела от РПГ, сообщает 3 апреля Telegram-канал Shot.
Снаряд нашли на территории стоянки спецтехники недалеко от железнодорожной станции Дегунино.

Опасный предмет показался из-под кучи снега. В районе Поморской улицы прямо сейчас работают кинологи и саперы.

Читайте также:

Снаряд попал в жилой дом в белгородском селе Никольское, два человека погибли

ВСУ сбросили снаряд на избирательный участок в Запорожской области

Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке
#дом
#снаряд
#участок
#жилой дом
#кинологи
#здание
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло
Власти: число пострадавших после атаки дронов в Татарстане увеличилось до 14
03 апреля 2024, 10:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек, из которых шесть остаются в больницах, а остальные уже выписаны
Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Все пострадавшие, по данным сообщения, демонстрируют положительную динамику.

Атака дронов произошла утром вторника на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений не произошло. Кроме того, как отмечали местные власти, технологический процесс на предприятиях не нарушен.

Читайте также:

ООН призвала прекратить атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре

Количество пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане выросло до 13 человек

Военкор Сладков предположил, откуда мог прилететь БПЛА в Татарстан
#пострадавшие
#бпла
#предприятия
#оон
#татарстан
#атака
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф