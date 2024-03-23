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Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму во время теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 17:07
Фото: пресс-служба МО

Фото: пресс-служба МО

Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму из давки, начавшейся после атаки террористов на «Крокус Сити Холл». Об этом пишет Telegram-канал «112».
Молодой человек очень любит творчества Эдмунда Шклярского – лидера группы «Пикник», которая должна была выступить накануне вечером. Он с нетерпением ждал этого мероприятия.

Он рассказал, что пришёл на выступление вместе с мамой. Они были в «Крокусе» впервые, поэтому долго находились у входа и пытались найти гардероб. В этот момент к ним подошёл сотрудник концертного зала и сообщил, что в здание ворвались террористы и стреляют в зрительном зале. После этого им сообщили о пути эвакуации.


В это время в фойе уже началась паника и давка. В результате этого мать певца Ларису зажало в дверях. Если бы не Гарехт, неизвестно, что было бы с женщиной. Парень успел схватить мать и вырвать её и толпы, чем спас её жизнь.

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#теракт
#крокус сити холл
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#спасение
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Патриарх Кирилл совершил первую заупокойную литию по жертвам теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы совершить первую заупокойную литию о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на вечернее богослужение пришло несколько сотен человек.

Накануне, в день теракта, патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этой страшной трагедии. Предстоятель РПЦ заявил, что совершённое преступление поражает своим цинизмом и жестокостью.

Ранее митрополит Крутицкий и Коломенский Павел выразил соболезнование губернатору Московской области Андрею Воробьёву в связи с трагическими событиями в регионе.

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Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму во время теракта в «Крокусе»
#патриарх кирилл
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#теракт
#крокус сити холл
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МВД РФ: информация о российском гражданстве террористов – фейк
Волк: все задержанные террористы являются иностранными гражданами
23 марта 2024, 17:43

Фото: iStock/Dzurag

Все четверо задержанных террористов являются иностранными гражданами. Об в своём Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что распространившаяся в соцсетях информация о российском гражданстве террористов является фейком.

В настоящее время миграционные подразделения МВД России вместе с коллегами из ФСБ России проверяют основания и продолжительность пребывания каждого из террористов на территории страны.

Также она призвала доверять исключительно проверенной информации из официальных сообщений правоохранительных органов.

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#террористы
#россия
#крокус сити холл
#теракт
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СК: Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
23 марта 2024, 17:37

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что герой проявил особое мужество в своих действиях. Мужчина помог множеству людей покинуть концертный зал, в котором происходило нападение.

Ранее сообщалось, что мужчина смог в одиночку обезвредить террориста. Герой оттолкнул свою супругу, после чего оббежал преступника слева, схватился левой рукой за ружье, а правой рукой стал наносить удары по голове.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#ружье
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Предприниматели Москвы направят часть доходов в помощь пострадавшим в теракте
23 марта 2024, 17:29

Фото: iStock/undefined undefined

Рестораторы и крупные торговые сети объявили, что отправят свои доходы на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».
Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов сообщил Агентству городских новостей «Москва», что столичные предприниматели приняли решение отправить свои доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам этой «чудовищной трагедии».

Он подчеркнул, что к этой акции могут присоединиться все желающие. Среди участников такие крупные сети как: «Пятёрочка», «Перекресток», «Магнит», «Диски», «М.Видео», «Эльдорадо» и многие другие. Также к акции присоединились и рестораны Сергея Миронова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица совместно с Подмосковьем окажет всю необходимую поддержку пострадавшим в теракте. Им будет выплачена компенсация в размере от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

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#предприниматели
#помощь
#пострадавший
#теракт
#крокус сити холл
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Жителям Подмосковья начали приходить сообщения «террористического характера»
23 марта 2024, 17:17

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Жителям Подмосковья приходят сообщения «террористического характера» с незнакомых номеров. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Она призвала не пересылать эти сообщения своим знакомым, а доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что все четверо террористов задержаны. В настоящее время их везут в Москву для проведения допросов и следственных действий.

По последним данным Следственного комитета России в результате теракта погибло 133 человека, однако данные по-прежнему уточняются. Также более сотни человек, пострадавших в «Крокус Сити Холле», находятся в больницах Москвы и Подмосковья.

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#подмосковье
#терроризм
#теракт
#крокус сити холл
#жители
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«Москва. Скорбим. Беслан»: В бесланской школе создали алтарь в честь теракта в «Крокусе»
В школе Беслана организовали алтарь в честь теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:20

Фото: iStock/VBorishev

В школе Беслана создали алтарь в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, самый кровавый теракт в истории современной России произошёл 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана. Вооружённые боевики ворвались на праздничную линейку к Дню Знаний и взяли в заложники более тысячи человек, большинство из которых были детьми. Тогда в результате теракта погибли 333 человека.
Жители Беслана создали в разрушенном спортзале школы алтарь в память о жертвах теракта, который произошёл 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В настоящий момент известно о более чем 130 погибших.

«Москва. Скорбим. Беслан», — такую фразу из лампад выложили бесланцы на полу школьного спортзала.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
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Ракета-носитель с кораблём «Союз МС-25» успешно стартовала с Байконура
23 марта 2024, 16:19

Фото: iStock/3DSculptor

Ракета «Союз-2.1а», на борту которой находится первая в истории Белоруссии женщина-космонавт, стартовала в космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракета отправит на МКС корабль «Союз МС-25» с белорусской Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон.

Ракета стартовала в 15:36 по московскому времени.

Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.

Изначало запуск ракеты планировался 21 марта в 16:21, однако автоматика отменила полёт непосредственно перед стартом, когда экипаж уже находился на борту.

В данный момент корабль уже вышел на орбиту Земли.

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#космос
#россия
#белоруссия
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#мкс
#космонавты
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Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» принимали участие в задержании террористов
23 марта 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Бойцы Полка «Ахмат-Россия» Минобороны РФ приняли участие в задержании террористов из «Крокус Сити Холл». Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Отмечается, что Полк дислоцируется в Брянской области и обеспечивает охрану российско-украинской государственной границы. Чеченские бойцы прибыли по заданным координатам к месту поиска террористов в три часа ночи. Вместе с сотрудниками Центра специального назначения ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа ВС РФ они тщательно обследовали местность.

В ходе проведения операции ни один из силовиков не пострадал. Они справились с поставленной задачей и задержали подозреваемых живыми, подчеркнул Кадыров.

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#рамзан кадыров
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#чечня
#террористы
#задержание
#помощь
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Московская митрополия оказывает помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 15:22

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел выразил соболезнование губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву. Об этом сообщается на сайте Московской митрополии.
В Никольском кафедральном соборе Красногорска создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим (телефон 7 (945) 121-69-12).

Ночью в храме была совершена панихида по погибшим, вознесены молитвы о выздоровлении пострадавших и укреплении сил всех работников, спасающих жертв теракта и ликвидирующих его последствия.

С момента трагедии в храме дежурят священники, которые окажут духовную и психологическую поддержку всем нуждающимся.

Также священнослужители Московской митрополии посещают больницы, где молятся вместе с родными и близкими пострадавших.

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#помощь
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