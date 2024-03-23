Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму во время теракта в «Крокусе»

Фото: пресс-служба МО
Победитель шоу «Голос» Рутгер Гарехт спас свою маму из давки, начавшейся после атаки террористов на «Крокус Сити Холл». Об этом пишет Telegram-канал «112».
Молодой человек очень любит творчества Эдмунда Шклярского – лидера группы «Пикник», которая должна была выступить накануне вечером. Он с нетерпением ждал этого мероприятия.
Он рассказал, что пришёл на выступление вместе с мамой. Они были в «Крокусе» впервые, поэтому долго находились у входа и пытались найти гардероб. В этот момент к ним подошёл сотрудник концертного зала и сообщил, что в здание ворвались террористы и стреляют в зрительном зале. После этого им сообщили о пути эвакуации.
В это время в фойе уже началась паника и давка. В результате этого мать певца Ларису зажало в дверях. Если бы не Гарехт, неизвестно, что было бы с женщиной. Парень успел схватить мать и вырвать её и толпы, чем спас её жизнь.
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Он рассказал, что пришёл на выступление вместе с мамой. Они были в «Крокусе» впервые, поэтому долго находились у входа и пытались найти гардероб. В этот момент к ним подошёл сотрудник концертного зала и сообщил, что в здание ворвались террористы и стреляют в зрительном зале. После этого им сообщили о пути эвакуации.
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Анастасия Чинкова