Стало известно имя нового наставника в шоу «Голос»

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Певица Zivert будет новым наставником шоу «Голос» на Первом канале, сообщает пресс-служба телеканала.
«Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника «Голоса» певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву», — сообщила пресс-служба.Zivert обещает «Голосу» и его участникам привнести на проект экспериментальное звучание.
«Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу», —сказала артистка.Первый канал объявил, что съёмки нового сезона «Голоса» стартуют в ближайшее время. В слепых прослушиваниях будут принимать участие исполнители из новых регионов. Дата выхода нового сезона пока не сообщалась.
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