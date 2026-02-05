Вышедший из колонии бизнесмен Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей

05 февраля 2026, 08:28

РИА Новости: вышедший из колонии Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Бизнесмен Виктор Батурин, который вышел из колонии, столкнулся с внушительным долгом в 23,1 миллиона рублей. Эта сумма включает уголовный штраф в 500 тысяч рублей и 22,5 миллиона рублей неуплаченных налогов. Об этом пишет РИА Новости.