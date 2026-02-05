Вышедший из колонии бизнесмен Батурин остался должен 23,1 миллиона рублей
Бизнесмен Виктор Батурин, который вышел из колонии, столкнулся с внушительным долгом в 23,1 миллиона рублей. Эта сумма включает уголовный штраф в 500 тысяч рублей и 22,5 миллиона рублей неуплаченных налогов. Об этом пишет РИА Новости.
С 2018 года против мужчины возбудили 32 исполнительных производства. Долг в 22,4 миллиона рублей не удалось взыскать, так как его признали банкротом в 2024 и 2025 годах. Приставы из Калмыкии и Подмосковья продолжают борьбу за денежные средства. Бизнесмен оказался в сложной финансовой ситуации, несмотря на освобождение из мест лишения свободы.
Батурин в 1999–2005 годах был первым вице-президентом ЗАО «Интеко». В 2006 году Елена Батурина, которой тогда принадлежало ЗАО, объявила, что ее брат оставил пост вице-президента компании и не имеет права ее представлять.
