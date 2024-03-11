Fox News: В Виргинии разбился туристический самолёт, пять человек погибли

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Частный туристический самолёт потерпел крушение недалеко от аэропорта Ингаллс Филд в округе Бат, Вирджиния, погибли пять человек, включая пилота, первого помощника, двоих взрослых и ребенка. Как сообщает телеканал Fox News, инцидент Инцидент произошел около 15:00, когда самолет приземлился недалеко от взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ингаллс Филд в округе Бат к северу от Роанока.
Полиция штата Вирджиния заявляет, что самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы, пробил деревья, прежде чем врезаться в склон холма.
Из пяти погибших один был пилотом, другой - первым помощником капитана и еще трое были пассажирами, включая ребенка в возрасте 5-7 лет.
На место происшествия немедленно прибыли местные службы экстренного реагирования, включая офис шерифа округа Бат, полицию штата Вирджиния и пожарно-спасательную службу Хот-Спрингс. Аэропорт оцеплен.
Полиция штата Вирджиния расследует катастрофу совместно с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) и Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA).
Ранее частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75. Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем.
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Из пяти погибших один был пилотом, другой - первым помощником капитана и еще трое были пассажирами, включая ребенка в возрасте 5-7 лет.
Полиция штата Вирджиния расследует катастрофу совместно с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) и Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA).
Ранее частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. ЧП произошло в округе Коллиер на трассе I-75. Предварительно, у бизнес-джета отказали оба двигателя незадолго до посадки в аэропорту, поэтому экипаж принял решение попробовать сесть на автомагистраль, однако в итоге самолёт не смог дотянуть до ВПП и рухнул на трассу, при этом столкнувшись с автомобилем.
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Артем Путинцев