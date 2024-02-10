Частный самолёт Bombardier разбился во Флориде, причины устанавливаются

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Частный самолёт Bombardier Challenger 604 разбился недалеко от американского Неаполя в штате Флорида, упав прямо на трассу. ОЛб этом сообщает Telegram-канал Mash cо ссылкой на местные СМИ.
На борту могли находиться до 12 человек, их судьба пока неизвестна.
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