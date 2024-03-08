В США самолет потерял шину при взлете

Фото: РИА Новости/ Пресс-Служба ГК «Ростех»
В США самолет компании United Airlines при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял при взлете шину, сообщает телеканал NBC Los Angeles
Boeing 777-200 был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. На его борту в этот момент находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.
В авиакомпании заявили, что у данной модели самолета шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси, и лайнер рассчитан на безопасную посадку при отсутствии или повреждении шин.
Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила, что самолет благополучно приземлился в местном аэропорту и в результате инцидента никто не пострадал.
Пропавшая шина тем временем была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. По данным ABC News, она упала на стоянку для машин сотрудников аэропорта.
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В авиакомпании заявили, что у данной модели самолета шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси, и лайнер рассчитан на безопасную посадку при отсутствии или повреждении шин.
Пропавшая шина тем временем была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. По данным ABC News, она упала на стоянку для машин сотрудников аэропорта.
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Ювелина Бернст