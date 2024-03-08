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В США самолет потерял шину при взлете

08 марта 2024, 06:02
Фото: РИА Новости/ Пресс-Служба ГК «Ростех»

Фото: РИА Новости/ Пресс-Служба ГК «Ростех»

В США самолет компании United Airlines при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял при взлете шину, сообщает телеканал NBC Los Angeles
Boeing 777-200 был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. На его борту в этот момент находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота.

В авиакомпании заявили, что у данной модели самолета шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси, и лайнер рассчитан на безопасную посадку при отсутствии или повреждении шин.


Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила, что самолет благополучно приземлился в местном аэропорту и в результате инцидента никто не пострадал.

Пропавшая шина тем временем была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско. По данным ABC News, она упала на стоянку для машин сотрудников аэропорта.


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Киев построит систему блокировки российских телеканалов на Украине
08 марта 2024, 05:44

Фото: РИА Новости/ Стрингер

В девяти областях Украины создадут систему блокировки российского теле- и радиовещания, сообщается Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Таким образом украинские власти намерены «вытеснить «русский мир» из медиапространства страны, снизить влияние российской пропаганды на украинцев и в то же время повысить уровень информационной безопасности.

На это украинское правительство выделило из резервного фонда госбюджета 152 млн гривен (порядка $4 млн).

Новую систему планируется внедрить в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областях страны, уточнили в Госспецсвязи.

Вещание российских телеканалов на Украине блокируется, начиная с 2015 года.

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В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на 2 млн рублей
08 марта 2024, 05:27

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в хищении крупной партии тюльпанов на более чем 2 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она рассказала, что предпринимательница из Архангельска дала объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. На объявление откликнулся мужчина, который нашел водителя для перевозки цветов. После того как водитель забрал цветы, аферист изменил адрес пункта назначения, куда и были доставлены цветы.

В результате было возбуждено дело по статье «Мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере». Похищенные цветы вернули потерпевшей. Личность подозреваемого уже установлена. Но какая-либо информация о нем не приводится.

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В Адриатическом море заметили четырех сельдяных королей
08 марта 2024, 05:09

Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев

Гигантская рыба сельдяной король впервые за несколько лет была замечена этой зимой в Адриатическом море. Об этом пишет портал Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.
Там зафиксировали появление четырех особей — три лежали мертвыми на берегу, четвертая была в личиночной стадии развития.

Сельдяной король проводит свою жизнь в толще воды, из-за чего зафиксировать его появление удается крайне редко, пишет портал. Ранее в Адриатике этот вид рыбы наблюдали три раза, а во всем Средиземноморье — не более 60 раз.

Сельдяной король известен также как ремень-рыба из-за формы тела. Он является самой длинной на сегодняшний день костной рыбой. Самый крупный зарегистрированный экземпляр был длиной 11 м.

Портал также обращает внимание, что есть поверье, согласно которому появление этой рыбы предвещает природные катастрофы.

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США и Британия предупредили об угрозе терактов в Москве
08 марта 2024, 02:00

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Посольство США в России сделало заявление, согласно которому в ближайшие двое суток в Москве возможны террористические атаки. Аналогичное предупреждение выпустил МИД Великобритании, пишет «Коммерсантъ».
Американское посольство заявило, что отслеживает сообщения о планах экстремистов атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты. В связи с этим гражданам США рекомендовали избегать толп в течение следующих 48 часов. Издание ссылается на пресс-релиз американского диппредставительства. При этом на русскоязычной версии сайта такого предупреждения нет.

Отмечается, что Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого.

В Москве в Международный женский день, 8 марта, запланированы десятки праздничных мероприятий.

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В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok
08 марта 2024, 01:21

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который может привести к запрету социальной сети Tiktok в стране, сообщает РИА Новости.
Инициативу утвердили все 50 членов комитета единогласно.

Если законопроект будет принят обеими палатами конгресса и подписан главой государства, китайской компании ByteDance, владелице Tiktok, придется отказаться от соцсети в течение полугода или сохранить контроль над ней, столкнувшись с ее запретом в Соединенных Штатах.

Руководство социальной сети заявило, что ее запрет в США лишит 170 млн американцев конституционного права на свободу выражения, нанесет ущерб миллионам предпринимателей, а также лишит американских художников аудитории.

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Путин поздравил россиянок с 8 марта
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
08 марта 2024, 00:15

Фото: РИА Новости/ Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поздравил жительниц страны с Международным женским днем, передает РИА Новости.
«Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением. Заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам», — сказал российский лидер в ходе видеопоздравления.

Глава государства пожелал россиянкам взаимопонимания, успехов и счастливых мгновений. Он отметил женский талант справляться с большим количеством хлопот и проблем, оставаясь при этом «обворожительными и притягательными».

Он пожелал женщинам истинного взаимопонимания с дорогими им людьми, а также как можно больше счастливых мгновений и успехов в важных для них делах.

«Вами невозможно не восхищаться», — заключил президент.

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Премьер-министр Греции назвал Россию «врагом» Европы
Мицотакис назвал РФ «врагом» Европы и пообещал продолжать поддерживать Украину
07 марта 2024, 22:25

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и призвал соратников продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщает общественное телевидение Греции ERT.
«В этот мрачный для Европы час мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом», — подчеркнул греческий премьер-министр.
Политик рассказал о своей поездке в Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что «российская ракета попала в порт», когда они посещали этот объект.

Мицотакис пообещал, что Греция продолжит поддерживать Украину как в экономическом, так и в военном отношении несмотря на подобные ситуации.

«Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И, конечно, мы останемся абсолютно едины в этом решении», — сказал Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии, которая проходила в Бухаресте.
Премьер-министр также заявил, что Греция вносит большой вклад в НАТО и призвал членов альянса повысить уровень расходов на оборону до 2% от их ВВП.

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Курс по истории религий России введут в вузах с нового учебного года
07 марта 2024, 21:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года. Об этом сообщают в Минобрнауки РФ.
Курс разработан по поручению президента России Владимира Путина профильными специалистами МГУ им. Ломоносова и Российского государственного социального университета (РГСУ).

Обучающая программа включает в себя 36 аудиторных часов и 36 часов самостоятельной работы. Программа курса нацелена на формирование у студентов грамотной позиции в отношении религии родной страны.

На занятиях можно будет узнать о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных духовно-нравственных ценностей.

Сейчас в 28 российских ВУЗах проводится апробация новой дисциплины, со следующего учебного года она станет обязательной для всех.

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#владимир путин
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В России могут начать маркировать презервативы
07 марта 2024, 21:29

Фото: iStock/CopterAnansak

В России хотят начать эксперимент по маркировке ряда медицинских изделий, в числе которых и презервативы. Соответствующее намерение озвучили в Минпромторге РФ.
Представитель Минздрава РФ положительно отозвался на идею проведения эксперимента по расширению перечня подлежащих маркировке медизделий.

Проект Минпромторга размещен на официальном портале нормативных правовых актов. Если его примут, то эксперимент начнется с 1 сентября 2024 года и продлится до 31 августа 2025 года.

В сентябре прошлого года в России уже ввели маркировку для ряда медицинских изделий. В их числе обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски.

Считается, что маркировка помогает потребителям быть уверенными в качестве приобретаемой продукции. В медицинской сфере это особенно важно, ведь подобные товары напрямую влияют на состояние здоровья людей. Маркировка помогает качественно и быстро очищать российский рынок от контрафакта и фальсификата.

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#россия
#медицина
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