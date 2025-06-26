Franceinfo: два человека погибли во Франции из-за сильной грозы и урагана
Сильный ураган с проливными дождями стал причиной гибели двух человек во Франции. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.
Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности был объявлен в 57 департаментах европейской части страны. Стихия обрушилась на обширной территории от севера до юго-запада. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду.
На 12-летнего подростка свалилась ветка дерева, после чего его отбросило в реку Аверон. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Второй жертвой стал 52-летний водитель, врезавшийся в упавшее дерево. Еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести.
Ураган вызвал массовые отключения электроэнергии, повреждения инфраструктуры и подтопления станций метро. В Национальном собрании дебаты пришлось прервать из-за протечки крыши. В южных регионах осадки сопровождались крупным градом.
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