В Кемерове мотоциклист чуть не погиб после неудачного трюка

26 июня 2025, 13:24

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Кемерове мотоциклист чуть не лишился жизни после неудачного исполнения трюка. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу областного ГИБДД.







«На перекрёстке проспекта Химиков и Комсомольского, возле дома №34 случился опасный инцидент. 28-летний водитель мотоцикла решил продемонстрировать трюк, попытавшись поднять байк на заднее колесо, но потерял контроль и рухнул на асфальт», — говорится в сообщении.

«По предварительным данным, на Комсомольском проспекте в районе д. 40 произошло столкновение автомобиля Audi с мотоциклом. В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», — рассказали в пресс-службе.