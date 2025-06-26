В Кемерове мотоциклист чуть не погиб после неудачного трюка
В Кемерове мотоциклист чуть не лишился жизни после неудачного исполнения трюка. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу областного ГИБДД.
«На перекрёстке проспекта Химиков и Комсомольского, возле дома №34 случился опасный инцидент. 28-летний водитель мотоцикла решил продемонстрировать трюк, попытавшись поднять байк на заднее колесо, но потерял контроль и рухнул на асфальт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мотоциклист отделался ссадинами, а транспортное средство разорвало на части. Оказалось, что молодой человек ездил на байке незаконно, так как ранее уже был лишен прав. Теперь ему грозит 15 суток или штраф в размере 30 тысяч.
Тем временем в Москве мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем Audi в Хамовниках. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГАИ.
«По предварительным данным, на Комсомольском проспекте в районе д. 40 произошло столкновение автомобиля Audi с мотоциклом. В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», — рассказали в пресс-службе.
После ДТП было ограничено движение для автомобилей.