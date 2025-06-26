Вейп взорвался в руках у москвича

26 июня 2025, 13:57

SHOT: житель Москвы получил ожоги из-за взорвавшегося в руках вейпа

Фото: iStock/Iulianna Est

Электронная сигарета взорвалась в руках жителя Москвы. Инцидент произошел в этот четверг, 26 июня, в музее-заповеднике «Коломенское» неподалеку от дворца царя Алексея Михайловича. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.