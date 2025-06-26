Вейп взорвался в руках у москвича
Электронная сигарета взорвалась в руках жителя Москвы. Инцидент произошел в этот четверг, 26 июня, в музее-заповеднике «Коломенское» неподалеку от дворца царя Алексея Михайловича. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, мужчина получил ожоги. В настоящее время его осматривают медики. Степень тяжести травм и причины взрыва устройства не уточняются.
Перед этим сообщалось, что из-за взрыва газового баллона в жилом доме в городе Ивдель Свердловской области погибли два человека.
Также появилась информация, что в Республике Ингушетия произошел взрыв на территории Северо-Кавказского колледжа полиции в городе Назрань. Около трех часов ночи на территории учебного заведения сдетонировало СВУ.
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