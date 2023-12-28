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Француза обвинили в убийстве жены и детей в канун Рождества

28 декабря 2023, 20:13
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

В Парижском регионе предъявили обвинения мужчине, подозреваемом в убийстве жены и детей в канун Рождества, об этом сообщает BFMTV.
Напомним, о задержании мужчины стало известно 26 декабря.

«В четверг отцу семейства 33 лет, подозреваемому в убийстве дома 24 декабря своей жены и четырех детей в Мо (департамент Сена и Марна), были выдвинуты обвинения в убийстве супруги и несовершеннолетних младше 15 лет», - прокомментировали ситуацию на французском телеканале.


При этом, подробности расправы отца над семьёй не уточняются. Известно, что француза обвиняют в убийстве жены и пяти малолетних детей, а также, что он совершил это преступление под влиянием голосов в голове.

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#убийство
#франция
#задержание
#суд
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Aviaincident: У летевшего из Тюмени самолета Utair отказала навигация
28 декабря 2023, 20:28

Фото: iStock/Sitikka

У самолёта российской авиакомпании Utair отказала навигация прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
По информации СМИ, авиаинцидент произошёл 27 декабря с самолётом, выполнявшим рейс из Тюмени в Урай.

«После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем», - прокомментировали ситуацию в Aviaincident.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Судно успешно приземлилось в Тюмени, никто из находившихся на борту не пострадал.

Также отмечается, что технические специалисты осмотрели самолёт, выявили неполадки, исправили их и вновь допустили воздушный борт до полётов.

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#аэропорт
#самолет
#навигация
#тюмень
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При пожаре в столичной многоэтажке погиб человек, ещё восемь пострадали
28 декабря 2023, 19:51

Фото: iStock/Distortion Media

В результате пожара, разгоревшемся в многоэтажном доме Москвы, погиб человек, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.
По информации СМИ, возгорание произошло в 25-ти этажном доме на северо-востоке Москвы.

Из горящего дома удалось эвакуировать 17 человек, ещё восемь жильцом пострадали. Один человек погиб.

Никаких дополнительных деталей о причинах возгорание, пострадавших и погибшем не приводится.

26 декабря при пожаре в сауне фитнес-клуба, который расположен в торговом центре «Парк Хаус», пострадал ребёнок. Находившаяся в момент пожара в сауне 13-летняя девочка надышалась продуктами горения.

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#москва
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#погибший
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«Рустави 2»: В ДТП в Грузии погибла российская туристка
28 декабря 2023, 19:33

Фото: iStock/Motortion

Туристка из России погибла в ДТП во время путешествия по Грузии, об этом сообщает «Рустави 2».
По информации телеканала, трагедия произошла в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии.

«Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля — туристка, гражданка России», — прокомментировали ситуацию на «Рустави 2».

При этом, отмечается, что в легковом автомобиле находились ещё несколько российских туристов. Об их состоянии ничего не сообщается.

О причинах аварии на грузинском телеканале также не уточнили.

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В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»

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#дтп
#трагедия
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#россияне
#туристы
#погибший
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В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»
28 декабря 2023, 19:21

Фото: iStock/tanyss

В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в магазин «Пятёрочка», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, авария произошла в микрорайоне Вардане.

Водитель, управлявший автомобилем каршеринга 41-летний житель Волгоградской области, задремал за рулём и влетел в супермаркет «Пятёрочка», снеся при этом металлические двери. К счастью, никто из находившихся в магазине в момент аварии, не пострадал.

Отмечается, что в момент происшествия водитель был трезв.

В деталях случившегося разбирается полиция.

Напомним, 28 декабря в Москве задержали пьяного гонщика с отпитой на треть бутылкой коньяка в руке.

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В шасси самолета нашли мужчину с сильным переохлаждением
28 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto/Chalabala

В Париже в шасси самолета обнаружили алжирца с сильным переохлаждением.
В отсеке шасси самолёта, который прибыл в парижский аэропорт Орли из Алжира, обнаружили мужчину с сильным переохлаждением. Его госпитализировали в критическом состоянии, пишет Франс Пресс.

По данным источника, 20-летнего парня обнаружил на уровне шасси по прибытии рейса. На алжирца наткнулись во время технической проверки борта.

На высоте в 12 км, на которой летают самолёты, температура за бортом достигает -50 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в Уфе хоккейные ворота упали на девочку, игравшую на улице с другими детьми. Telegram-канал Mash Batash пишет, что ученица четвёртого класса хотела поднять металлическую ограду, но сил не хватило, и ворота упали на ребёнка.

Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.

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#самолёты
#происшествие
#франция
#париж
#новости
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Росгвардейцы задержали в Клину пьяного, разбившего стекло чужой машины
28 декабря 2023, 18:11

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы задержали в Клину 36-летнего местного жителя, разбившего стёкла чужого автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Во время дежурства на улице правоохранители обратили внимание на неизвестного, который громко кричал на женщину и по внешним признакам находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«Стражи правопорядка остановились для выяснения причины его неадекватного поведения в общественном месте. Выяснилось, что у гражданина возник конфликта с сожительницей. В результате он разбил кулаком лобовое стекло и сломал зеркала заднего вида припаркованного рядом чужого автомобиля», – говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для разбирательства.

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#росгвардия
#происшествие
#клин
#автомобиль
#пьянство
#московская область
#подмосковье
#безопасность
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В Уфе девочку придавило металлическими воротами во время игры на улице
28 декабря 2023, 18:06

Фото: istockphoto/Eucalyptys

В Уфе хоккейные ворота упали на девочку, игравшую на улице с другими детьми.
Telegram-канал Mash Batash пишет, что ученица четвёртого класса хотела поднять металлическую ограду, но сил не хватило, и ворота упали на ребёнка.

Девочку госпитализировали в травматологию, где врачи диагностировали перелом кисти. В данный момент школьница находится дома.

Её жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что российский артист Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации портала, супруга певца привезла его на обследование, однако врачи решили поместить пациента в стационар. Отмечается, что это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц. Прежде он обратился за медицинской помощью 27 ноября.

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#происшествие
#больница
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20 лет тюрьмы грозит подростку, который готовился напасть на школу в Подмосковье
Подростка, который хотел напасть на школу в Подмосковье, арестовали на 2 месяца
28 декабря 2023, 18:04

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Подростка, который готовил вооруженное нападение на школу в подмосковном Егорьевске арестовали на два месяца, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом пишет Shot со ссылкой на собственный источник.
Напомним, 15-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу №5, однако силовики смогли предотвратить ЧП. В его телефоне была обнаружена переписка с куратором, который советовали парню, как правильно купить огнестрельное оружие, где его спрятать, и как лучше совершить нападение. При этом уточняется, что подросток и его куратор состояли террористической группе. Там участники обсуждали массовые убийства российских школьников.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. А Новый год парень встретит в СИЗО.

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В Одессе вооруженный боец ВСУ взял в заложники жену и ребенка
28 декабря 2023, 17:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Одессе вооруженный боец Вооруженных сил Украины взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Предварительно, он был под наркотиками. В настоящее время военный уже обезврежен и задержан спецназом.

Ранее также сообщалось, что в башкирском Стерлитамаке закованный в наручники подросток сбежал из квартиры, где бывший отчим удерживал мальчика и его мать, однако пока он звал на помощь мужчина зарезал женщину. Согласно сообщению, 42-летний мужчина ночью с субботы на воскресенье ворвался в квартиру к бывшей сожительнице, где она проживала с 16-летним сыном. Угрожая пистолетом, он заковал подростка в наручники и стал ждать возвращения его матери. Когда она вернулась, парню чудом удалось сбежать из квартиры и с помощью знакомых вызвать полицию.

Когда сотрудники полиции приехали, они обнаружили труп женщины.

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