Француза обвинили в убийстве жены и детей в канун Рождества

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В Парижском регионе предъявили обвинения мужчине, подозреваемом в убийстве жены и детей в канун Рождества, об этом сообщает BFMTV.
Напомним, о задержании мужчины стало известно 26 декабря.
При этом, подробности расправы отца над семьёй не уточняются. Известно, что француза обвиняют в убийстве жены и пяти малолетних детей, а также, что он совершил это преступление под влиянием голосов в голове.
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«В четверг отцу семейства 33 лет, подозреваемому в убийстве дома 24 декабря своей жены и четырех детей в Мо (департамент Сена и Марна), были выдвинуты обвинения в убийстве супруги и несовершеннолетних младше 15 лет», - прокомментировали ситуацию на французском телеканале.
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Евгения Парфентьева