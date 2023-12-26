В Татарстане завели уголовное дело после убийства матери бойца СВО

Фото: сайт СК РФ
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства матери участника СВО. О ходе расследования будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщает ведомство в официальном Телеграм-канале.
«Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства 46-летней местной жительницы (статья 105 УК РФ — убийство)», — говорится в публикации.
Уточняется, что в розыск объявлены двое граждан Узбекистана 1986 и 2001 годов рождения.
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