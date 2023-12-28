В Кемерово арестовали обвиняемого в убийстве юноши в общежитии

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Суд в Кузбассе задержал подростка, обвиняемого в убийстве сверстника в общежитии. Парень также ранил двух соседей. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
Студенту предъявляются обвинения по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений). Парня заключили в следственный изолятор по ходатайству следствия.
Ранее стало известно, что в ночь на 26 декабря в результате массовой драки парень ранил трех подростков. Один из них умер, еще один находится в стабильно тяжелом состоянии.
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Алина Юрчак