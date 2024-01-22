ФСБ поймала пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны мужчину

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Жителя Алтайского края задержали за попытку поджога на объекте Минобороны России в Барнауле. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на УФСБ России по региону.
По данным ведомства, 44-летнего россиянина задержали при попытке совершения теракта в Барнауле. Подозреваемый по указанию куратора изготовил коктейли Молотова и с их помощью планировал поджечь военное здание. Возбуждено уголовное дело за покушение на совершение террористического акта.
Отмечается, что свою вину мужчина признал.
Ранее стало известно, что В ЛНР задержали женщину, собиравшую сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что свою вину мужчина признал.
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Алина Юрчак