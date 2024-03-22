ФСБ назвала число погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокусе»

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По предварительным данным, в результате теракта в комплексе «Крокус сити холл» в Красногорске 40 человек погибли и более 100 пострадали, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Спецслужбы уже проводят все необходимые оперативно-розыскные действия.
По информации ЦОС, для оказания помощи пострадавшим предприняты все необходимые действия.
Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что неизвестные в камуфляже ворвались в «Крокус сити холл» и начали стрельбу перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».
В здании разгорелся пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности. Основная работа пожарных направлена на спасение людей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб. Помимо этого, на место происшествия по поручению генпрокурора РФ выехал прокурор Московской области.
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Первые пострадавшие в «Крокус сити холле» поступили в медучреждения
Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила, что неизвестные в камуфляже ворвались в «Крокус сити холл» и начали стрельбу перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл». Создан был оперативный штаб. Помимо этого, на место происшествия по поручению генпрокурора РФ выехал прокурор Московской области.
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Артем Путинцев