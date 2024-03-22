Первые пострадавшие в «Крокус сити холле» поступили в медучреждения

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В Минздраве сообщили, что в медицинские учреждения поступили первые пострадавшие при ЧП в «Крокус сити холле».
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял оказание медицинской помощи пострадавшим при ЧП на личный контроль.
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