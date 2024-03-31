ФСБ пытается «выкурить» террористов, засевших в квартире в Каспийске

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Силовики пытаются «выкурить» террористов, которые спрятались в многоквартирном доме в Каспийске, кадры из города публикует Telegram-канал Readovka.
В настоящий момент силовики пытаются «выкурить» боевиков, которые укрылись в гражданских домах. На кадрах видно, как из окна одной из квартир валит дым, а по улице рассредоточились спецназовцы.
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