В офисе криптобиржи, которая могла финансировать теракт в «Крокусе», проходит обыск

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Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва Сити. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным издания, обыски проходят в башне Федерация — выламывают дверь на 52 этаже. По предварительным данным, организация может быть связана с финансированием из-за рубежа террористов, которые устроили теракт в «Крокус сити холле».
В настоящий момент сайт Beribit не функционирует.
Ранее в СКР сообщили, что террористы получали финансирование с территории Украины и в крипотвалюте.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.
Ранее сообщалось, что Выживший в «Крокусе» обнаружил пулю в спине лишь на следующий день. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В настоящий момент сайт Beribit не функционирует.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.
Ранее сообщалось, что Выживший в «Крокусе» обнаружил пулю в спине лишь на следующий день. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак