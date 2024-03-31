ФСБ заблокировала террористов в нескольких квартирах Махачкалы и Каспийска

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В нескольких многоквартирных домах Махачкалы и Каспийска заблокировали террористов, об этом сообщили в НАК.
В информационном центре добавили, что сотрудникам Федеральной службы безопасности стало известно о местонахождении лиц, которые могут быть причастны к терроризму, после чего они были заблокированы в квартирах жилых домов. Отмечается, что преступники вооружены.
Людей, которые проживают в близлежащих домах, экстренно эвакуировали.
Напомним, ранее стало известно, что в Республике Дагестан объявили режима контртеррористической операции (КТО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева