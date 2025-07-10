ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.



Террористический акт, который планировал гражданин РФ, предотвратили в поселке Мостовской. Злоумышленник изготовил зажигательную смесь и хотел поджечь административное здание.

Сотрудники ФСБ задержали его. Правоохранители также установили, что мужчина причастен к ложному сообщению о готовящемся теракте в одном из мест массового скопления людей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

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