На Алтае спасатели ищут двоих туристов, которых унесло течением горной реки
9 июля в Онгудайском районе Республики Алтай двух жителей города Бийска унесло течением в реку Катунь. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Происшествие случилось в урочище «Устье реки Большой Яломан» на участке слияния рек Катунь и Большой Яломан. 44-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, которые осуществляли переход через реку, сбило течением и унесло в Катунь. О случившемся спасателям сообщил очевидец, который находился на берегу.
На данный момент проводятся поисково-спасательные работы. От МЧС к поиску туристов привлечено восемь человек и две единицы техники, включая одно плавсредство. В ведомстве напомнили, что следует купаться только на специально оборудованных пляжах, где есть спасатели и медики. В горных реках это смертельно опасно из-за сильного течения.
Ранее сообщалось о трагедии в Черном море у берегов Сухума.
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