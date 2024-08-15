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ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области

15 августа 2024, 10:00
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что у двух задержанных россиян были изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства. Согласно информации ведомства, они являются сторонниками идеологии массовых убийств.

Обвиняемые планировали осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте МВД. В отношении злоумышленников Следственный комитет России возбудил уголовное дело.



Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который планировался в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Мужчина выстрелил в ребенка в Дагестане
Мужчина в Дагестане случайно выстрелил в ребёнка, пытаясь убить бродячую собаку
15 августа 2024, 10:30

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мужчина в Дагестане хотел пристрелить бродячую собаку, но случайно попал в ребенка, сообщает Mash Gor. Псы, бродившие вокруг дома в селе Чанда, скалились, пугая детей. Магомед достал ружье, не имея лицензии и решил пристрелить одну собаку. В результате попал в сарай, где в тот момент был сын его племянника. Пули задели ногу и руку, ребенка повезли в больницу.
Как выяснилось, раны не были серьезными, мальчик отделался перевязкой, и его отпустили. Мама пострадавшего не имеет претензий к Магомеду.

Ранее сообщалось, что пенсионер пригрозил взорвать бомбу в подмосковном поселке, если там не включат электроэнергию. Мужчину задержали. Таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме отопления.

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#россия
#дагестан
#дети
#новости
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В Люберцах пожар на территории завода
15 августа 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Distortion Media

На территории завода в Люберцах произошел пожар, сообщает Shot. По данным журналистов, горит помещение одной из компаний по производству декораций для различных форумов и мероприятий. Сейчас там работают экстренные службы.
Накануне сообщалось о пожаре в ТЦ «Рио» на Большой Черемушкинской улице. Уточнялось, что в районе третьего-четвертого этажей сильный дым. Открытое пламя видели на фасаде. Возгоранию присвоили вторую категорию сложности. Пожарными были установлены подъемные механизмы, чтобы найти источник горения.

Посетителей эвакуировали, о пострадавших не сообщалось. По предположению огнеборцев, пламя могло уйти внутрь здания, что вызвало сложности с установлением источника возгорания.

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#люберцы
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Пенсионер пригрозил взорвать бомбу, если в подмосковном поселке не включат электричество
Пенсионер из подмосковья грозился взорвать бомбу за отключенное электричество
15 августа 2024, 09:58

Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковном поселке пенсионер пригрозил взорвать бомбу, если не включат электричество. Об этом пишет «МК».
Инцидент произошел в Красногорском городском округе в подмосковном поселке Артек-2. Сообщается, что 14 августа в 20:00 из-за аварии отключили электричество. У местных жителей одновременно с этим вышло из строя и отопление. Люди начали замерзать и два часа пытались дозвониться до аварийных служб.

Пенсионер не выдержал и позвонил в экстренную службу по номеру «112». Он заявил, что при въезде в поселок заложена бомба. Полиция проверила поступившую информацию и поняла, что она ложная. Мужчина был задержан. Свою вину пенсионер признал, объяснив это тем, что исчерпал все законные способы привлечь внимание коммунальщиков.

Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы, учтя тот факт, что мужчина действовал в приступе отчаяния. Кроме того, до пенсии он долго и безупречно работал в одном из подразделений Росгидромета, за что был награжден почетной грамотой.

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#люди
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В Электрогорске спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку
15 августа 2024, 09:37

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Шестидесятилетняя женщина ушла за грибами и заблудилась в лесу рядом с садоводческим товариществом «Рубин» города Электрогорск Павлово-Посадского округа, её отыскали и вернули домой работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Когда женщина обнаружила, что не может самостоятельно найти дорогу из леса, она позвонила в единую службу спасения 112. Спасатели оперативно прибыли в район поиска, установили примерное местонахождение женщины, в кратчайшие сроки нашли её и вывели из леса», — говорится в сообщении.
Медицинская помощь спасённой женщине не потребовалась.

В администрации округа напомнили, что для того, чтобы не потеряться в лесу, следует придерживаться знакомых маршрутов, а если потерялся — не паниковать и позвонить в службу спасения по номеру 112.

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В Петербурге восьмиклассник задержан по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним
В Петербурге подросток задержан по подозрению в насилии над девятилетним
15 августа 2024, 09:30

Фото: iStock/znm

В Санкт-Петербурге восьмиклассник в парадной дома надругался над девятилетним ребенком. Об этом сообщает «Фонтанка».
В правоохранительные органы обратилась мать мальчика. По ее словам, 9-летний ребенок познакомился в школьном дворе с неизвестным, который начал переписку и отправлял ему видео однополого секса.

Уточняется, что спустя некоторое время в одном из подъездов 14-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера над мальчиком. По факту преступления возбуждено уголовное дело. ​На данный момент обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Туве трех подростков обвиняют в изнасиловании десятилетнего мальчика. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Девушке вспороло живот винтом от катера на отдыхе в Сочи

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В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии
15 августа 2024, 08:59

Фото: iStock/designbydx

В Приморье на станции Посьет с рельсов сошли восемь вагонов с углем грузового поезда из Якутии. Об этом информирует Дальневосточная транспортная прокуратура, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел 14 августа в 14:40. При движении в составе грузового поезда от станции Нерюнгри до станции Посьет восемь вагонов с углём сошли с рельсов. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Вреда окружающей среде и опрокидывания вагонов не допущено.

Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе Киева взорвали гранату. Мэр города Виталий Кличко заверяет, что она была учебной, а ее взрыв привел лишь к задымлению помещения кафе. На месте работали сотрудники экстренных служб.

До этого в Саратовской области 15-летний подросток скончался после того, как разгружал мешки с удобрениями. По словам местной жительницы, в них находились опасные химикаты.

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Девушке вспороло живот винтом от катера на отдыхе в Сочи
Девушке из Копейска вспороло живот винтом от катера на отдыхе в Сочи
15 августа 2024, 08:51

Фото: iStock/Denys Yelmanov

17-летней девушке из Челябинской области, которая приехала на отдых в Сочи, вспороло живот винтом от катера. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.
Уточняется, что во время купания к девушке-подростку на близкое расстояние подплыл катер, в результате чего винты судна вспороли ее живот. В настоящее время россиянка находится под присмотром медиков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и его результатах. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось, что катер с молодожёнами загорелся на воде в подмосковном Долгопрудном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Кто на самом деле живет в квартире, где прошли обыски по делу об афере с сухпайками
В квартире, где прошли обыски по делу о сухпайках, проживает семья топ-менеджера ГПК
15 августа 2024, 06:36

Фото: istock/breakermaximus

В квартире в Новой Москве, где в апреле прошли обыски в рамках расследования дела о мошенничестве с сухпайками для армии, проживает семья Эльвиры Смирновой, топ-менеджера АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК). Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости после общения с жильцами дома.
Согласно источникам, обыски были проведены по адресу, где якобы могли находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. В квартире, по словам соседей, длительное время жила сама Эльвира Смирнова, однако на момент обысков там находился только её сын.

«Сын все время жил с ней, но теперь уехал загород», - рассказала одна из соседок.

Ранее сообщалось, что обыски в квартире прошли еще в апреле. Согласно имеющимся данным, следствие настаивало на обысках, потому что по указанному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, которые могли бы стать доказательствами в уголовном деле.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров ГПК, включая Смирнову, по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны. Установлено, что стоимость контрактов была завышена, а качество продукции не соответствовало заявленным условиям. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей.

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Названы имена сообщников подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
ARD: сообщников взорвавшего «Северные потоки» зовут Евгений и Светлана Успенские
15 августа 2024, 03:07

Фото: istock/Olekcii Mach

Немецкий телеканал ARD сообщил, что установлены имена двоих предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, который подозревается в подрыве газопроводов «Северный поток». По информации ARD, их зовут Евгений и Светлана Успенские.
Евгений Успенский, как сообщается, служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а его супруга, Светлана, проживает в Польше. В разговоре с журналистами Светлана Успенская заявила, что ничего не знает о предполагаемой диверсии и не имеет отношения к подрыву.

Ранее немецкие журналисты связались с Владимиром Журавлевым. По данным ARD, а также изданий Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, Журавлев выразил удивление по поводу обвинений и немедленно начал отрицать свою причастность к инциденту. Вскоре после этого он завершил разговор, бросив трубку. В Государственной думе РФ также назвали возможных главных интересантов подрыва газопроводов.

Напомним, что диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Несколько европейских стран начали расследования, однако результаты работы западных правоохранительных органов оказались неэффективными. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков». По данным СМИ, подозреваемый — инструктор по дайвингу с украинским гражданством.

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