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ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД в Тюменской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Уточняется, что у двух задержанных россиян были изъяты самодельные зажигательные и взрывное устройства. Согласно информации ведомства, они являются сторонниками идеологии массовых убийств.
Обвиняемые планировали осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте МВД. В отношении злоумышленников Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который планировался в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Обвиняемые планировали осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на объекте МВД. В отношении злоумышленников Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, который планировался в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова