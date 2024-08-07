Балерина с двойным гражданством признала вину в госизмене за переводы ВСУ

Девочке-подростку в возрасте 16 лет выстрелили в голову в пункте выдачи заказов в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru. Все случилось в минувший понедельник, 5 августа, когда 17-летний юноша случайно выстрелил в сверстницу из пневматического пистолета.