Балерина с двойным гражданством признала вину в госизмене за переводы ВСУ

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Гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная в Екатеринбурге за финансирование ВСУ, признала вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.
Уточняется, что Карелина переводила денежные средства на обеспечение деятельности украинских боевиков. Точная сумма, которую женщина перевела на помощь ВСУ, не называется.
Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов добавил, что сможет озвучить свою позицию только после вынесения приговора.
О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса стало известно в феврале этого года. В ФСБ сообщили, что Ксения Карелина причастна к оказанию финансовой помощи Украине, ей было предъявлено обвинение в госизмене.
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Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов добавил, что сможет озвучить свою позицию только после вынесения приговора.
О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса стало известно в феврале этого года. В ФСБ сообщили, что Ксения Карелина причастна к оказанию финансовой помощи Украине, ей было предъявлено обвинение в госизмене.
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Екатерина Коршунова