ФСБ задержала россиянку по подозрению в государственной измене

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Сотрудники силовых структур в ДНР задержали россиянку, подозреваемую в государственной измене. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на УФСБ России по республике.
По предварительной информации, задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведенья о силах и средствах МЧС России, которые были задействованы для локализации последствий украинских атак на регион. Эти данные могли быть использованы ВСУ для повторного нанесения ударов.
Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).
До этого сообщалось, что ФСБ задержала сотрудницу воинской части Южного военного округа по подозрению в госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).
До этого сообщалось, что ФСБ задержала сотрудницу воинской части Южного военного округа по подозрению в госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак