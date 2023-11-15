ФСБ: Против жителя Хакасии возбудили дело за призывы разбираться с политиками

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Против жителя Хакасии возбудили уголовное дело за призывы разбираться с российскими политиками, об этом сообщили в ФСБ по Республике Хакасия.
Личность подозреваемого была установлена, на него возбудили уголовное дело за призывы к террористического деятельности, а также за призывы к насильственным действиям в отношении российских властей.
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